Nicky Chávez llora durante transmisión en vivo de Venga la alegría al recordar a un ser querido que murió

Nicky Chávez, quien en su momento dio mucho de qué hablar por su pleito con Ferka, ahora conmueve a todos al quebrarse y romper en llanto durante una transmisión en vivo de ‘Venga la alegría’ al recordar a un ser querido. Así fue el momento.

¿A quién recordó Nicky Chávez en ‘Venga la alegría’?

Todo ocurrió durante la visita de la medium Noelia Pace. La conductora de ‘Venga la alegría fin de semana’ empezó a hablar de su abuela materna, quien falleció hace algunos años. Nicky Chávez recordó que, en aquel entonces, “impidió” que su mamá acompañara a la hoy occisa durante sus últimos momentos de vida.

Y es que, en ese momento, la joven tenía que hacer un viaje por cuestiones laborales y su madre decidió acompañarla. Durante el viaje, les notificaron que su nana, como la conductora llamaba de cariño a su abuela, había fallecido.

“Mi nana, la mamá de mi mamá. Ella estuvo viviendo con nosotros los últimos 10 años y, cuando ella estaba muy enfermita, yo tenía un viaje muy importante de trabajo a Nueva York. Mi mamá y yo fuimos y nos despedimos de ella. Era un viaje de 4 días. Uno no se hubiera imaginado que, en cuatro días, muriera” Nicky Chávez

Nicky rompió en llanto y se sinceró diciendo que eso es algo que le ha generado mucha culpa, pues siente que no le permitió a su mamá despedirse adecuadamente de su abuela: “Fue un día después del cumpleaños de mi mamá. A mi siempre me ha dado, no sé si culpa o sentimiento, que yo dije: ‘mi mami, por acompañarme, no estuvo con su mamá”, manifestó.

La medium la tranquilizó diciendo que todo estaba bien y que su abuela, desde el cielo, le desea mucha felicidad a ella y a su familia.

¿De qué murió la abuela de Nicky Chávez?

La mamá de Myriam Escobar, esposa de Julio César Chávez y madre de Nicky Chávez, murió en 2021. La noticia se confirmó después de que varios parientes de la mujer, incluido el propio boxeador, postearon publicaciones lamentando el hecho.

En aquel entonces, Myriam escribió un corto, pero contundente mensaje de despedida en el que deja ver el gran dolor que sintió por la pérdida de su mamá.

“Mi viejita ya descanso y se que estás feliz con tus hijos, tus padres, hermanos y todos tus amigos. Aprovechaste que no estaba porque no querías que estuviera triste y así será te amamos y sé que nos cuidarás; descansa en paz, madre”, manifestó Escobar, sin mencionar la causa del deceso.

¿Cómo fue la pelea entre Ferka y Nicky Chávez?

En octubre, Ferka y Nicky Chávez protagonizaron una fuerte discusión después de que la ex de Jorge Losa criticara a la joven durante un segmento de ‘Venga la alegría fin de semana’, programa en el que trabajan las dos.

En un video filtrado por la cuenta de ‘La tía Sandra’, se ve como se enfrascan en una fuerte pelea verbal, con Ferka diciéndole: “Aguántate, es una competencia, punto, basta”. En tanto que Chávez le respondía: “Como que no se tomó su pastillita de bajarle ahí…”.

Tras lo ocurrido, ambas dejaron claro que el pleito fue real. No obstante, señalaron que ya habían arreglado las cosas y actualmente se llevan muy bien.

