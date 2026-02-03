Conductora de ‘Venga la alegría’ abandona el matutino a dos meses de la salida de Pato Borghetti

Han pasado casi dos meses desde que Pato Borghetti se despidió de ‘Venga la alegría’. El conductor llevaba 9 años en el matutino, por lo que su decisión sorprendió a todos. En aquel entonces, se dijo muy agradecido por el aprendizaje y las amistades que consolidó durante su estancia.

Ahora, otra conductora de ‘Venga la alegría’ anuncia su salida del programa. Dio a conocer esto a través de un post en redes sociales, en el que también explicó sus motivos, ¿qué dijo?

Pato Borghetti / Redes sociales

¿Por qué Pato Borghetti se salió de ‘Venga la alegría’?

En noviembre de 2025, Pato Borghetti sorprendió a todos al anunciar su salida de ‘Venga la alegría’, destacando que su último programa sería a mediados de diciembre. En aquel entonces, no quiso dar sus motivos y solo se limitó a decir que extrañaría a sus compañeros.

También aclaró que continuaría trabajando en TV Azteca y dijo estar muy emocionado por los futuros proyectos que tiene en puerta.

“A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes, es difícil renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo y me entregué al máximo. Misión cumplida. Vamos a seguir siendo familia, síganme saludando en la calle como si desayunáramos juntos”, puntualizó.

En ese momento, se desataron muchas teorías, principalmente después de que Odalys Ramírez, actual esposa de Pato, también abandonara ‘Cuéntamelo Ya!’. Según información de Gabo Cuevas, el conductor presuntamente habría dejado VLA por motivos de salud.

Cuevas reportó, en su momento, que presuntamente el argentino estuvo en riesgo de tener un infarto. Según, los médicos le recomendaron que viviera de manera más tranquila, por lo que él y Ramírez decidieron mudarse para salvaguardar la salud del famoso.

Pato Borghetti / Redes sociales

¿Quién fue la conductora que abandonó ‘Venga la alegría’?

Mediante Instagram, Titi Jaques anunció su salida de ‘Venga la alegría Fin de semana’. En su post, se dijo muy feliz por la oportunidad de haber trabajado en el programa y expresó su agradecimiento a todos los colaboradores.

“Algunos ya lo saben, ya lo sospechan, hoy cierro un ciclo profesional que me marcó muchísimo y quiero empezar a dar las gracias, principalmente a TV Azeca por abrirme las puertas, por la confianza” Titi Jaques

Si bien no quiso dar detalles sobre el motivo de su salida, algunos teorizan que se debe al accidente que sufrió hace poco durante una transmisión en vivo. Recordemos que la famosa sufrió un desliz y su ropa interior quedó al descubierto.

Tanto fans como colegas de Titi no dudaron en desearle todo lo mejor en sus proyectos futuros y decir que la extrañarán en la pantalla chica: “Donde sea que vayas, brillarás. Lo que viene, conviene. Extrañaré verte cada fin y reírnos de todo y nada. Te quiero”, expresó Ismael Zhu ‘el Chino’.

Cabe destacar que, en las últimas semanas, diversos medios, incluyendo Javier Ceriani, han mencionado que el rating de ‘Venga la alegría’, principalmente de la edición de fin de semana, está “yendo en picada”, por lo que estarían probando diversos cambios.

¿Quién es Titi Jaques, exconductora de ‘Venga la alegría’?

Titi Jaques es una conductora e influencer. Si bien durante años se dedicó al contenido en redes sociales, en 2024 saltó a la pantalla chica al integrarse a ‘Venga la alegría’ versión fin de semana.

También tiene un podcast llamado ‘Auténtica’, junto a su esposo Pedro Prieto, con quien se casó en 2021. Es madre de dos hijos.

Es muy activa en sus plataformas. Tan solo en Instagram tiene más de 235 mil seguidores. Se ganó el corazón del público gracias a su carisma y sencillez, por lo que muchos se dicen muy tristes por su salida del programa.

