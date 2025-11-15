Colaborador de Venga la alegría: ¿Desaparecido? Alarmas por inquietantes declaraciones de Alex Kaffie

El matutino Venga la alegría estuvo en el centro de la conversación pública, luego de que el periodista de espectáculos Alex Kaffie revelara que uno de los integrantes del matutino de TV Azteca lleva varios días sin presentarse a trabajar. La ausencia inesperada del colaborador comenzó a llamar la atención del equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te revelamos los detalles hasta ahora.

Te puede interesar: ¿Kristal Silva está embaraza de Luis Ángel Garza, su esposo? Este mensaje levanta las sospechas en redes

El periodista Gabo Cuevas salió de Venga la alegría y las teorías no se hicieron esperar / Especial

¿Quién es el integrante de Venga la alegría que fue reportado como “desaparecido”?

De acuerdo con Alex Kaffie, el integrante que lleva entre tres y cuatro días sin presentarse en las instalaciones de Venga la alegría es René Gómez, jefe de información de la zona de espectáculos del programa. Su ausencia comenzó a notarse a principios de la semana, pues es uno de los colaboradores que acostumbra estar en el foro desde muy temprano para preparar los contenidos de la sección.

Kaffie relató que la producción intentó localizarlo debido a que no había avisado ninguna falta ni se había reportado con alguien de su equipo. Ante la falta de comunicación, algunos compañeros comenzaron a manifestar su inquietud, lo que llevó al periodista a abordar el tema en su programa digital.

Te puede interesar: Ferka estalla contra Sandra Itzel en Venga la alegría por acusar a Lis Vega de causarle una crisis emocional

Él es René Gómez colaborador desaparecido de Venga la alegría / Instagram/ René Gómez

¿Qué dijo Alex Kaffie sobre la ausencia de René Gómez en Venga la alegría?

En su programa de YouTube, Alex Kaffie habló directamente sobre el caso y detalló lo que hasta ahora se sabe. Durante su transmisión, el periodista expuso cómo se enteró de la situación y qué le compartieron personas cercanas al matutino:

“Lleva tres, casi cuatro días que no se presenta a trabajar el jefe de información que se llama René Gómez... Están muy preocupados, los tiene muy sacados de onda que no se ha presentado a trabajar” Alex Kaffie

Además, destacó las dificultades que la productora del programa ha tenido para establecer contacto telefónico con él:

“María Eugenia Silva, la productora, ha contactado por teléfono con él y la mayoría de las veces no le contesta... En otras llamadas no se entiende lo que está diciendo.” Alex Kaffie

Las declaraciones del periodista generaron comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a cuestionar qué es lo que realmente está ocurriendo con el colaborador.

Te puede interesar: Héctor Terrones se despidió sin saberlo: su última foto y el altar que conmovió a todos: “Estás con ellos”

Ver la información a partir del minuto 22:00

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el estado de René Gómez, colaborador de Venga la alegría?

Según lo expuesto por Alex Kaffie, dentro de la producción se especula que la situación podría estar relacionada con un tema personal. Sin embargo, el mismo periodista aclaró que no existe una confirmación oficial y que solo se reportó lo que los integrantes de Venga la alegría han comentado internamente. Por ahora, no hay información verificada sobre las razones de su ausencia prolongada.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa.

Te puede interesar: ¿De La granja VIP a Venga la alegría? Participante haría casting para el matutino tras ser de la competencia