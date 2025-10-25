¿De La granja VIP a Venga la alegría? Participante haría casting para el matutino tras ser de la competencia

En La granja VIP hay alguien que está rompiendo su propio historial de escándalos: no grita, no pelea y hasta intenta calmar a los demás. En redes ya se preguntan qué está pasando con su actitud tan zen, y una conductora de espectáculos soltó la bomba: todo podría tratarse de una audición encubierta para un famoso matutino… ¡de la competencia!

¿Qué granjero no se ha peleado en La granja VIP?

Quienes siguen La granja VIP han notado un cambio radical en uno de los participantes más polémicos de la televisión mexicana. Lejos de los gritos, los insultos y los enfrentamientos que solían marcar su presencia en otros reality shows, ahora se muestra sereno, conciliador y hasta pacificador. Sí, hablamos de Alfredo Adame.

La periodista Martha Figueroa reveló en televisión que esta actitud no es casual. Según sus fuentes, Adame presuntamente estaría “haciendo casting” para integrarse como conductor al matutino Venga la alegría, competencia directa de Hoy, el programa que lo catapultó a la fama en 1998.

Martha Figueroa “Hoy me contaban que Adame, porque yo decía, ‘qué tranquilito está Adame’, entonces ¡Zen que se está portando bien porque es como si estuviera haciendo casting”

Alfredo Adame comienza a jugar en La granja VIP hace alianza con el granero / Especial

¿A qué matutino quiere integrarse Alfredo Adame tras su paso por La granja VIP?

La también conductora explicó que presuntamente Alfredo Adame quiere demostrar que aún tiene madera de presentador y que puede mantener la compostura frente a las cámaras:

“Él quiere ser conductor de Venga la alegría, el matutino, entonces como que está haciendo sus puntitos para que vean que no está loco y que puede conducir perfecto, que puede seguir teniendo esa madera de conductor y que está ahí”, agregó.

¿Alfredo Adame ya ha sido conductor de programas matutinos en televisión?

De ser cierta la información, esta no sería la primera vez que Alfredo Adame conduciría un programa. En 1998, fue uno de los conductores más populares del matutino Hoy. Su estilo directo, su presencia en pantalla y su experiencia como actor lo convirtieron en uno de los rostros más cotizados de la televisión mexicana.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su carrera se vio marcada por múltiples controversias, desde peleas físicas hasta declaraciones polémicas contra colegas y figuras públicas. Ahora, con su participación en La granja VIP, parece estar buscando una especie de redención mediática. Su comportamiento ha sido tan distinto que incluso sus compañeros se han mostrado sorprendidos por su serenidad.

“Mucho tiempo fue conductor de Hoy, de los cotizados. Aunque tendrían que hacer espacio para meterlo”, comentó Martha Figueroa sobre su posible ingreso a Venga la alegría.