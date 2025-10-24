Alfredo Adame causa caos en La granja VIP 2025 ¿Presentó complicaciones de salud? ¡Se le fue la memoria!

El ambiente dentro de La granja VIP 2025 volvió a encenderse tras un curioso episodio protagonizado por Alfredo Adame, quien habría movido sin permiso las pertenencias de otros participantes. Lo que parecía una simple confusión terminó desatando un acalorado debate sobre respeto y convivencia, luego de que el actor asegurara que solo intentaba “hacer un favor” al pensar que la ropa pertenecía a Carolina Ross.

El comportamiento de Alfredo Adame en La granja VIP 2025 levanta sospechas entre los concursantes.

¿Cómo comenzó la polémica de Alfredo Adame en La granja VIP 2025?

El ambiente en La granja VIP volvió a ponerse tenso tras un curioso malentendido protagonizado por Alfredo Adame, quien fue acusado por sus compañeros de mover pertenencias ajenas sin darse cuenta. Todo comenzó cuando se descubrió que la ropa de Bea había desaparecido de su lugar y Adame admitió haberla cambiado pensando que era de Carolina Ross, creyendo que “se le había olvidado su ropa”.

La confusión desató una larga conversación entre los granjeros. Fabiola fue la primera en reaccionar al notar que también faltaban algunas de sus cosas: “¿Cambiaste tú, Manola (Díez), mi sombrero de una caja a la otra? Es que donde guardaron la caja, donde están todos los criques, un sombrero, mis calcetines y mi bolsa de herramientas”, reclamó con molestia.

Manola trató de calmar la situación diciendo: “A lo mejor Teo, puede que sepa”. Sin embargo, Fabiola Campomanes insistió en que ella no había tocado nada. “Cuando limpié, nunca agarré sus cosas, se me hace una falta de respeto. Ahora resulta que nadie fue, nada más lo fueron a aventar donde está una chamarra tuya aventada, una de Sergio y una bufanda de Lolita”, dijo la actriz.

Compañeros de Alfredo Adame revelan preocupante detalle en La granja VIP.

¿Qué dijeron sobre Alfredo Adame en La granja VIP 2025, tiene problemas de salud?

Fue entonces cuando Jawy lanzó la sospecha: “Puedo pensar que fue Adame sin darse cuenta”. Y Kike Mayagoitia respaldó su teoría: “Yo creo que fue él porque se le va de repente el pedo”. Fabiola, sorprendida, agregó: “Pero hay una cuestión de educación, por educación no tocas las cosas de los demás”.

Las bromas no tardaron en aparecer entre los granjeros, que buscaron quitarle peso al malentendido. Entre risas, Kike comentó que el incidente podía tener una explicación simple: “Siento que el clonazepam que se tomó, que dice que le afectó la memoria, porque siempre que se levanta en las mañanas anda muy modo zombie”. A lo que Fabiola, con su característico humor, respondió entre carcajadas: “Que le cambien el medicamento”.

Jawy Méndez / Redes sociales

Intentando apaciguar el ambiente, Kike trató de dejar claro que el error de Adame no había sido intencional. “Me queda claro y estás bien (Fabiola), solo considero que lo hizo y ni se dio cuenta”, dijo con calma, antes de añadir que esta vez el actor “se le fue el ped* en algo más grande que tu caja, como sacó la ropa de alguien, la llevó a la bodega y dijo ‘A Carolina se le olvidó su ropa’, ¿cómo se le va a olvidar?”.

Jawy intervino para reforzar la idea de que todo había sido un malentendido: “Él haciendo un favor de que se le olvidó a Carolina su ropa”, comentó entre risas. Kike, por su parte, cerró el tema con empatía: “A lo que voy es que me queda clarísimo que no lo hizo con dolo, él en su cabeza se le fue, no le tomes personal porque creo que en verdad tiene fragmentitos”. Finalmente, Jawy concluyó entre carcajadas: “Neta, genuinamente no se da cuenta”.

Se desconoce si Alfredo Adame padece una situación complicada en su estado de salud, específicamente, en su memoria. Al momento, solo se trata de especulaciones de sus compañeros de ‘La granja’. ¿Pura broma?

Los concursantes de La granja VIP 2025 hablaron sobre el estado de Alfredo Adame, quien habría mostrado lapsos de olvido y distracción dentro del reality.

¿Quién es Alfredo Adame, participante de La granja VIP 2025?

Alfredo Adame, originario de Guadalajara, Jalisco, es uno de los actores más mediáticos de la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria ha combinado el drama, la comedia y el entretenimiento en formatos que van desde las telenovelas clásicas hasta los realities más comentados del país.

Su presencia en pantalla marcó a varias generaciones, consolidándolo como uno de los galanes más recordados de los años noventa y principios de los dos mil. En tiempos recientes, su participación en programas de competencia y convivencia lo ha mantenido en el ojo público, mostrando una faceta más espontánea y polémica.

Telenovelas y realities en los que ha estado Alfredo Adame:



Video Cosmos (1988)

Mi segunda madre (1989) – Hans

Balada por un amor (1989-1990) – Gustavo Elenes

La fuerza del amor (1990) – Felipe

Yo no creo en los hombres (1991) – Gustavo Miranda

De frente al sol (1992) – Eduardo Fuentes Villalba

Más allá del puente (1994) – Eduardo Fuentes Villalba

Retrato de familia (1995) – Esteban Acuña

Bajo un mismo rostro (1995) – Diego

Tú y yo (1996) – Carlos Augusto Beltrán

Mujer, casos de la vida real (1997, 2012, 2013)

DKDA (1999) – Plomero

Carita de ángel (2000) – Él mismo

María Belén (2001) – Alfonso García Marín

Las vías del amor (2002-2003) – Ricardo Domínguez

Ay amor (2003)

En nombre del amor (2008-2009) – Rafael Sáenz

Sortilegio (2009) – Detective John Seigal

Cuando me enamoro (2010-2011) – Honorio Sánchez

Como dice el dicho (2011) – Episodios varios

Dos hogares (2011-2012) – Armando Garza

La mujer del Vendaval (2012-2013) – Luciano Casteló

Lo que la vida me robó (2013) – Benjamín Almonte

La sombra del pasado (2014-2015) – Padre Jerónimo Alcocer

A que no me dejas (2015) – Alfonso Fonseca Cortés

Las amazonas (2016) – Vicente Mendoza Castro

La doble vida de Estela Carrillo (2017) – Pedro Carrillo González

Por amar sin ley (2018) – Hugo Arteaga

Perdiendo el juicio (2021)

La casa de los famosos (2024) – Concursante

Los 50 (2024) – Concursante

La casa de los famosos All-Stars (2025) – Concursante.

