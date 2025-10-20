La granja VIP: Isra Punk, prometido de la Bea, reacciona a su beso con Alfredo Adame ¿Se enceló?

La primera gala de eliminación de La granja VIP, transmitida este domingo 19 de octubre, estuvo llena de tensión, risas y momentos inesperados que rápidamente se volvieron virales. Uno de ellos fue el beso entre la Bea y Alfredo Adame durante un juego entre los participantes, el cual se desarrolló frente a cámaras y con el público observando, incluido Isra Punk, prometido de la comediante.

El programa reunió a todos los granjeros en una noche decisiva donde se revelaría quién abandonaría la competencia. Sin embargo, antes de conocer al eliminado, los concursantes participaron en una dinámica de convivencia que terminó desatando una ola de comentarios en redes sociales, luego de que Alfredo Adame protagonizara una ronda de besos con algunas de sus compañeras, entre ellas, la Bea.

Alfredo Adame en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

¿Qué pasó entre la Bea y Alfredo Adame en La granja VIP?

Lo que inició como una charla ligera terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala. Alfredo Adame, fiel a su estilo, propuso un juego que involucraba “besos de tres”. En primera instancia, el conductor besó a Kim Shantal y Manola Díez, lo que desató carcajadas entre el público y los demás granjeros.

La dinámica continuó con Sandra Itzel y Carolina Ross, aunque esta última se negó a participar. Fue entonces cuando la Bea tomó su lugar, protagonizando junto a Adame un inesperado beso que dejó a todos sorprendidos.

Entre risas y bromas, el gesto se tomó con humor dentro de la granja, sin que la comediante imaginara que su prometido, Isra Punk, observaba el momento desde afuera durante la gala.

¿Quién es Isra Punk y cómo reaccionó al beso de su prometida con Alfredo Adame?

Isra Punk es un comediante, músico y creador de contenido originario de Chalco, Estado de México. Desde pequeño estuvo inmerso en un entorno musical (su padre tenía un grupo de cumbia, su abuelo un trío) lo que le permitió desarrollar habilidades con distintos instrumentos desde temprana edad: teclado, acordeón, guitarra, bajo, percusiones.

Además de su formación artística, Isra estudió la licenciatura en Psicología. Fue durante ese tiempo cuando realizó su tesis sobre los “open mics” como espacios de subjetividad y conexión, lo que lo motivó a incursionar en el stand-up comedy. la Bea, nombre artístico de Tania González e Isra Punk han mantenido una relación de más de 15 años, iniciado cuando ambos eran jóvenes en el Estado de México.

Durante la primera gala de eliminación del reality, transmitida el domingo 19 de octubre de 2025, se produjo un juego entre los participantes que incluyó una ronda de besos protagonizada por Alfredo Adame. En ese contexto, la Bea aceptó besar a Adame, un acto observado por su prometido Isra Punk.

Ante la situación, Isra mostró una reacción distinta a la que podría esperarse: optó por el humor y la ligereza. Cuando se le cuestionó al respecto, bromeó indicando que “lo entiende, es parte del juego”. Este comentario circuló rápidamente en redes sociales como muestra de su actitud relajada ante el incidente.

¿Quién fue el primer eliminado de La granja VIP?

La primera eliminada de La granja VIP fue la cantante sinaloense Carolina Ross, quien abandonó la competencia durante la gala transmitida el domingo 19 de octubre de 2025. Su salida ocurrió tras una votación en la que el público decidió quién debía dejar el reality, luego de varias semanas de convivencia entre los participantes.

A pesar de haber mostrado una actitud amable, la intérprete no logró mantenerse entre los favoritos, lo que la llevó a despedirse entre lágrimas y abrazos de sus compañeros, agradeciendo la experiencia y el cariño recibido durante su estancia en la granja.

