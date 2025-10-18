¿Quién es Isra punk, el novio de la Bea en La granja VIP con quien lleva 15 años y planea casarse?

La Bea soltó la bomba en plena transmisión de La granja VIP: ¡se casa con Isra punk! Tras 15 años de relación, la comediante conmovió a todos al hablar del hombre que ha sido su compañero de vida, escenario y hasta inspiración musical. Pero, ¿quién es este misterioso novio que ha estado detrás del éxito de Tania González desde que eran adolescentes en Chalco? Aquí te contamos todo sobre Isra punk, el músico, psicólogo y standupero que está a punto de dar el “sí” junto a una de las favoritas del reality.

¿Quién es Isra punk, el novio de la Bea en La granja VIP y cómo empezó su historia de amor?

Isra punk es mucho más que el novio de la Bea: es comediante, músico, psicólogo y creador de contenido. Originario de Chalco, Estado de México, ha compartido 15 años de vida con Tania González, mejor conocida como la Bea, quien recientemente anunció su boda en La granja VIP, provocando lágrimas y aplausos entre sus compañeros y el público.

Desde su adolescencia, Isra punk ha estado al lado de la Bea, acompañándola en sus momentos más difíciles y celebrando sus logros. “Él me prende en todos los sentidos. Es una persona que amo infinitamente”, dijo la comediante recientemente en La granja VIP visiblemente emocionada.

Su historia comenzó “desde abajo”, como ambos lo han dicho. Mientras la Bea conquistaba escenarios con su gira Mi barrio me respalda y programas como La isla, LOL: Last one laughing y La culpa es de la Malinche, Isra punk también se abría camino en el stand up y en la música, siempre con un estilo auténtico y observador.

¿Qué estudió Isra punk y cómo fue su camino de la Psicología al stand up comedy?

Aunque su talento musical es evidente, Isra punk también tiene formación académica: estudió Psicología. De hecho, su entrada al mundo del stand up nació de su tesis universitaria, en la que exploró los Open mics como espacios de subjetividad y conexión humana.

“La tesis fue acerca de los Open mics como un espacio de subjetividad en donde haces conexión con otras personas”, explicó en una entrevista con Marlene Fernanda en YouTube. Esa experiencia lo llevó a subirse al escenario por primera vez: “Nos subíamos, echábamos chistes, y cuando saqué un aplauso fue una sensación distinta… creo que eso fue una de las cosas que me hizo quedarme”.

Desde entonces, Isra punk ha perfeccionado su estilo, transformando experiencias cotidianas en humor y conectando con el público desde la autenticidad. Su formación en psicología le ha dado herramientas para entender a las personas, lo que se refleja en sus rutinas cargadas de observación y crítica social.

¿Qué significa el nombre artístico de Isra Punk, novio de la Bea y cuál es su mensaje detrás?

El nombre “Isra punk” no es solo una etiqueta artística, sino un símbolo de identidad. Israel, nombre real del comediante, explicó que en su juventud tenía ideales muy marcados contra el sistema.

“Yo de la preparatoria estaría decepcionado de mí. Era como de: ‘Vamos a cambiar al sistema, tú no deberías estar cooperando en la economía capitalista’” Isra Punk

Durante sus años universitarios, vivía alejado de redes sociales y del consumo. Incluso terminó la carrera sin usar teléfono. Pero con el tiempo, entendió que debía adaptarse:

“Tuve que asimilar que no puedo dejar de trabajar, no puedo no ser parte del capitalismo… llevo una vida en pareja con otra persona con la que tengo que hacer sinergia”. Isra Punk

Aunque ya no vive tan al margen, mantiene el nombre como una declaración personal. “Se queda el nombre, solamente se queda el nombre, pero ya me di de alta en el RFC”, bromeó.

¿Qué talentos musicales tiene Isra punk y cómo su pasión por la música marcó su carrera en la comedia?

Isra punk creció rodeado de música. Su papá tenía un grupo de cumbias, su abuelo un trío, y hasta su bisabuelo tocaba el banjo en películas mudas. “Como iban todos los músicos a mi casa, no hubo necesidad de pagar escuela ni nada. Así fui aprendiendo varias cosas”, relató.

Domina más de cuatro instrumentos: teclado, acordeón, bajo, percusiones, guitarra y hasta la flauta escolar. En redes sociales ha interpretado temas de artistas como Rosalía y Shakira, mostrando su versatilidad y creatividad.

“Mi fuerte es el teclado y el acordeón; también toqué el bajo, las percusiones, un poquito la guitarra… y la flauta de escuela la domino bien”, dijo con humor. Su talento musical ha sido parte fundamental de su relación con la Bea, quien ha mencionado que le compone canciones espontáneamente.

¿Cómo es la relación entre Isra punk y la Bea tras 15 años juntos y por qué planean casarse?

La relación entre Isra punk y la Bea es una de las más sólidas del medio. Comenzaron como adolescentes en Chalco y han crecido juntos en lo personal y profesional. “Es bonito ver para atrás y ver todo el crecimiento que hemos tenido juntos”, dijo La Bea en La granja VIP.

Isra punk ha sido su apoyo constante, su cómplice y su inspiración. “Es una persona que me ha levantado en los momentos más difíciles, que me ha acompañado y que me encanta que de la nada me componga canciones”, expresó la comediante.

Ambos han construido una vida basada en el respeto, el humor y el amor. Su próxima boda es solo el siguiente paso en una historia que ha emocionado a miles de seguidores, quienes celebran que el amor verdadero también existe en el mundo del espectáculo.

