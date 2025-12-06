La granja VIP: ¿A quién traicionó Kim Shantal hoy, viernes 5 de diciembre? Así quedó la placa de nominación

La tensión dentro de ‘La granja VIP’ no para. Y es que este viernes 5 de diciembre, Kim Shantal, por haber ganado la prueba de salvación, tendrá que intercambiar a un nominado por un granjero en la llamada ‘noche de Traición’. A su vez, el “traicionado” deberá escoger a otro compañero para que entre en la placa.

La Granja VIP logo / Redes sociales

Te recomendamos: La granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy, 3 de diciembre? ¡Noche de asamblea!

¿Quiénes son los nominados de ‘La granja VIP’?

Recordemos que los nominados de ‘La granja VIP’ hasta el momento son:

Alfredo Adame (Asamblea)

César Doroteo ‘Teo’ (Por perder el duelo de nominación)

Fabiola Campomanes (Por el legado de Lis Vega)

Si bien Kim Shantal también estaba en la placa, salió tras haber ganado la prueba de salvación, por lo que estos grajeros son los que están en riesgo de ser “traicionados”:

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

La Bea

Cabe destacar que Alberto del Río, ‘el Patrón’, al ser capataz, tiene inmunidad, por lo que la influencer no puede escogerlo.

¿A quién traicionará Kim Shantal en ‘La granja VIP’?

Mucho se ha especulado en redes sociales sobre a quién podría traicionar Kim Shantal. Durante el miércoles de ‘Asamblea’, la mayoría de los granjeros se le fueron con todo. Incluso protagonizó una fuerte pelea con Alfredo Adame, quien, entre otras cosas, la llamó “verdulera” y “falsa”.

Asimismo, ha tenido diferencias con Sergio Mayer Mori. Aunque en su momento fueron aliados, ahora hay un distanciamiento palpable. Los internautas consideran que presuntamente Kim podría salvar a Fabiola y traicionar a Sergio o Eleazar.

A su vez, se especula que estos últimos presuntamente podrían “traicionar” a ‘la Bea’. No obstante, aún no hay nada definido hasta ahora y solo se sabrá quiénes estarán en la placa hasta la gala de esta noche.

Kim Shantal / Redes sociales

No te pierdas: Alfredo Adame llama “verdulera” a Kim Shantal en La granja VIP y ella rompe en llanto ¿ya no son amigos?

¿Cuándo y dónde ver la ‘noche de traición’ en ‘La granja VIP’?

La noche de ‘Traición’ en ‘La granja VIP’ de este viernes 5 de diciembre comenzará a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por la plataforma de Disney+, en la que también se tiene acceso al 24/7.

Hay que recordar que, hasta el momento, ocho celebridades han salido de la competencia:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita Cortés

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nuevos nominados de ‘La granja VIP’ hoy viernes 5 de diciembre?

Previo a que se diera a conocer la decisión de Kim Shantal, el ‘Tío Pepe’ reveló cuál sería su presupuesto semanal. A diferencia de la semana pasada, el ‘Mayoral’ los felicitó y anunció que recibirán el 90% del presupuesto.

Momentos después, el conductor del programa le preguntó a Kim sobre a quién salvaría y traicionaría esta noche. Tras unos instantes de tensión, Kim decidió sacar de la placa a Alfredo Adame y lo sustituyó por Sergio Mayer Mori.

En tanto que este último decidió traicionar a ‘la Bea’, por lo que la tabla queda así:

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

La Bea

Mira: ¿Fabiola Campomanes confirma que les dan ‘churros’ en ‘La granja VIP’?: “Es eso o la pastilla”