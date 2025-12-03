La granja VIP: ¿Quién es el segundo nominado de la semana 8, hoy, 2 de diciembre?

¡La tensión está al rojo vivo en La granja VIP! Tras la eliminación de Lis Vega ya solo 8 habitantes que se juegan y ponen en marcha sus estrategias para seguir dentro.

¿Quién es el primer nominado de la semana 8 en La granja VIP?

Este lunes, Lis Vega reveló su legado: se trata de Fabiola Campomanes. La cubana la dejó nominada como parte de una estrategia previamente pactada, misma que quedó evidenciada en una conversación donde Lis, Fabiola y Sergio Mayer Mori acordaron nominarse entre ellos. La reacción de Fabiola no fue sorpresiva y aseguró:

“De que me tire mi hermana y mi amiga a que me tiren las demás mejor mi amiga. Yo estoy lista la fuerza que me dio el público me hace sostenerme, estoy para los que sean”, compartió Fabiola Campomanes.

Lis Vega aseguró que la razón por la cual la dejo nominada en “La granja VIP” corresponde a un pacto: “Yo creo que cuando uno es leal y hace un pacto, debe mantener esa lealtad. Lo único que quiero pedirles a ti y a Sergio es que no pierdan esa esencia maravillosa; enfóquense en lo que el público quiso de ustedes para que regresaran.”

Fabiola Campomanes es nominada por Lis Vega en su legada en La granja VIP / Redes sociales

¿Quién disputó el duelo del 2 de diciembre en La granja VIP y resultó nominado?

Este martes, ‘el Patrón’, en su papel de nuevo capataz, deberá elegir a un granjero para enfrentarse a un peón en la competencia. El peón será seleccionado por el público, que únicamente puede votar entre Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo.

Información en proceso...

La granja VIP: ¿Quién fue el segundo nominado hoy 2 de diciembre? / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en La granja VIP?: Pasos a seguir

Para apoyar a tu participante preferido en “La granja VIP”, la producción ofrece distintas vías oficiales de votación. Estos son los métodos disponibles y cómo aprovechar tus votos diariamente:

Desde la página oficial



Entra a lagranjavip.tv/vota o accede mediante tvazteca.com. Ubica al concursante que deseas respaldar. Dispones de 10 votos al día, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo. Al completar una encuesta breve dentro del sitio, se habilitan 10 votos extra. . A través de la app “TV Azteca En Vivo” Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Durante la transmisión por TV Azteca o Disney+, escanea el código QR que aparece en pantalla.

En la sección dedicada a “La granja VIP”, podrás emitir tus 10 votos diarios directamente desde la app.

