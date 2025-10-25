¿Cuál es el nombre real de Alberto del Río, ‘el Patrón’, el granjero de La granja VIP?

Alberto del Río, conocido como ‘el Patrón’, se convirtió en uno de los nombres más comentados de La granja VIP 2025, reality show al que se unió para enfrentar los retos diarios de la granja, convivir con sus compañeros y mostrar cómo maneja la competencia y la convivencia en este entorno. Su participación genera expectativa entre los televidentes, quienes siguen de cerca cada una de sus decisiones dentro del programa.

‘El Patrón’ combina su experiencia en la lucha libre con la convivencia y competencia dentro de la granja. / Foto: IG/albertopatronpromotions

¿Quién es Alberto del Río, participante de La granja VIP 2025?

Alberto del Río, ‘el Patrón’, participante de La granja VIP 2025, es un luchador profesional y artista marcial mixto mexicano que ha destacado tanto en México como en el extranjero se integra como participante del reality de Azteca. Antes de consolidarse internacionalmente, tuvo éxito en las principales promociones mexicanas de lucha libre, Asistencia Asesoría y Administración (AAA) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), presentándose como ‘Dos Caras, Jr.’.

A lo largo de su trayectoria, obtuvo nueve campeonatos mundiales, incluyendo el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, el Campeonato de WWE en dos ocasiones, el Megacampeonato de AAA en dos ocasiones y títulos en la Global Force Wrestling (GFW). Además, ganó dos veces el Campeonato de los Estados Unidos de WWE, el Royal Rumble 2011 y el Raw Money in the Bank del mismo año, siendo el único luchador mexicano en alcanzar estos logros dentro de la WWE.

Su carrera marcó un referente para los luchadores mexicanos en promociones internacionales y es considerado una leyenda de la lucha libre profesional, destacando como uno de los mexicanos más exitosos fuera de su país desde la época de su tío, Mil Máscaras, quien tuvo una trayectoria importante en Japón durante los años 70.

Los retos de La Granja VIP 2025 ponen a prueba la disciplina de ‘el Patrón’. / Foto: IG/albertopatronpromotions

¿Cuál es el nombre real de Alberto del Río, ‘el Patrón’?

Alberto del Río,'el Patron’, conocido en el ring y frente a las cámaras por sus nombres artísticos, nació como José Alberto Rodríguez Chucuan.

Este nombre forma parte de su identidad fuera del espectáculo y la lucha libre, recordando sus raíces y su trayectoria antes de convertirse en figura pública. A través de los años, ha combinado su vida personal con una carrera profesional marcada por múltiples campeonatos y apariciones en escenarios nacionales e internacionales.

‘El Patrón’ nació en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el 25 de mayo de 1977, y actualmente tiene 48 años. Su origen en esta ciudad del estado potosino marca el inicio de una trayectoria que lo llevó a destacarse en la lucha libre profesional y en distintos proyectos internacionales, consolidándose como una figura reconocida dentro y fuera de México.

