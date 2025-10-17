¿Lola Cortés abandona La granja VIP? Presenta problemas de salud tras comer excremento

La reconocida actriz y crítica de reality shows, Lolita Cortés, ha generado gran preocupación entre sus seguidores y compañeros tras presentar un fuerte problema de salud dentro de La granja VIP. Este inesperado incidente ocurrió en plena transmisión del canal 24/7 del programa. Ante esto, muchos creen que se debió a que comió excremento de borrego hace dos días. ¿Es cierto?

Lolita Cortés seria en foro de La Academia / Facebook: La Academia

¿Lola Cortés comió excremento de borrego en La granja VIP?

El episodio que desató comentarios ocurrió el miércoles 15 de octubre, cuando Lolita Cortés reveló que comió excremento en La granja VIP después de que realizaba labores de limpieza en el establo junto a otros participantes del reality. Durante la actividad, la actriz mostró una expresión de sorpresa y lanzó un comentario:

Ok, creo que me comí una caca. Tenía una caca en la boca. Lolita Cortés

El momento fue captado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de internautas reaccionaron entre asombro y risas.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la cuenta oficial del programa en TikTok, Lolita notó un sabor inusual al usar los utensilios de limpieza. A pesar de lo incómodo de la situación, ella reaccionó con naturalidad y continuó trabajando .

Mira: Lolita Cortés habla de Yuridia 20 años después: ¿Sigue criticando su expresión corporal?

¿Qué problema de salud tuvo Lola Cortés en La granja VIP?

Desde su ingreso a La granja VIP, Lolita Cortés ha dado de qué hablar, no solo por el episodio del excremento, si no por otras cuestiones más. Este viernes 17 de octubre, las alarmas se encendieron cuando la artista despertó sin voz, imposibilitada para comunicarse oralmente .

A través del canal 24/7 del reality, los fans pudieron observar cómo la exjueza de La academia recurría al lenguaje de señas improvisado para hacerse entender entre sus compañeros César Doroteo, La Bea y Alfredo Adame. A pesar de la gravedad de su condición, Lolita mostró una actitud positiva y, con una sonrisa, intentó mantener el buen ánimo mientras sus compañeros trataban de ayudarla.

Aunque no han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, varios espectadores especulan que podría tratarse de una fuerte laringitis o una infección en las vías respiratorias, agravada por las condiciones del ambiente rural en el que se desarrolla el programa.

Los rumores de un posible abandono aumentaron, y es que la noche del martes 14 de octubre, en una dinámica en la que los participantes abren su corazón y cuentan aspectos de su vida, Lola Cortés aseguró que pensó en abandonar La granja VIP .

Me da mucha verguenza darme cuenta que se dieron cuenta que estaba yo desesperada y que no entendía de qué se trataba aquí adentro, y me quería salir. Lola Cortés

Su estado de salud encendió las alarmas. Por esta razón, especularon la posibilidad de que abandone el reality. Aún no se sabe si la actriz abandonará el programa, por lo pronto, fans están a la espera de ver cómo evoluciona Cortés tras este malestar físico que la aqueja. ¿Será que deserta? No se sabe.

Tal vez te interese: Lolita Cortés revela que se enamoró y tuvo hijos ¿con su hermanastro?: “Siempre me gustó desde niña”

Lolita Cortés está afónica y no puede hablar. Teo y La Bea aseguran que pueden interpretar lo que ella quiere decir, pero terminan entendiendo todo mal.



#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/rKm36QgLUI — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 17, 2025

¿Cuánto gana Lola Cortés como participante de La granja VIP?

Según información revelada por Infobae México a partir de documentos y listas no oficiales, Lolita Cortés, conocida como la “Jueza de hierro” presuntamente habría cerrado un acuerdo económico con La granja VIP. Dicho contrato supuestamente alcanzaría los 500 mil pesos semanales, lo que la posicionaría como la participante mejor remunerada del reality show.

Además en diversas cuentas en redes sociales especializadas en noticias del espectáculo han compartido supuestas capturas de listas internas, en las que se especifican los supuestos pagos semanales de los integrantes del programa. En esos documentos, Cortés destacaría presuntamente con el salario más alto, según dicen, superaría superando a otras celebridades como Fabiola Campomanes, quien supuestamente recibiría más de 400 mil pesos, además de figuras como Alfredo Adame e incluso el propio conductor.

La filtración generó una gran cantidad de reacciones en plataformas como X y TikTok, donde los usuarios se mostraron sorprendidos por la cifra y celebraron su participación en el show. Sin embargo, lo información antes presentada no ha sido confirmado por una fuente oficial. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR.

Te puede interesar: Lola Cortés fue hospitalizada de emergencia por sufrir 20 desmayos