Lola Cortés fue hospitalizada de emergencia por sufrir 20 desmayos

La salud de Lola Cortés ha vuelto a ser motivo de preocupación entre sus seguidores, luego de que la actriz y jueza de La academia fuera hospitalizada de emergencia. A un año de haberse sometido a una cirugía tras ser diagnosticada con cáncer de mama, la también cantante enfrentó un nuevo episodio que encendió las alarmas.

Fue la propia Lola quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió detalles de lo sucedido. La artista reveló que sufrió más de 20 desmayos, lo que la llevó a buscar atención médica inmediata.

“Resulta que fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta y me puse muy, muy mal. Al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20 y me mandaron a descansar”. Lola Cortés/ Historias de Instagram

Sobre su recuperación, la cantante mencionó que necesitará reposo. “Voy a estar descansando unas tres semanitas”, comentó.

¿Por qué está en el hospital Lolita Cortés?

Lola admitió que el problema se originó por la falta de seguimiento en su tratamiento médico. “Esto fue culpa mía porque no me tomé los medicamentos porque ya me sentía bien desde hace meses”, confesó. Debido a esto, los médicos le indicaron que debe permanecer en reposo por al menos tres semanas para estabilizar su salud y evitar futuras complicaciones.

Aprovechando la situación, Lola Cortés envió un mensaje de advertencia sobre los peligros de la hipertensión arterial, una enfermedad que puede tener consecuencias fatales si no se maneja adecuadamente.

“Mi gente, de verdad, es bien peligrosa la presión alta. Hay mucha gente que se va por presión alta. Más gente se va por presión alta que por una enfermedad como el cáncer. Cuídense”, expresó con seriedad.

Lolita Cortés y sus problemas de salud

Esta no es la primera vez que Lolita enfrenta problemas de salud. En 2023, la actriz se sometió a una cirugía donde los médicos detectaron indicios de cáncer de mama, lo que la llevó a tomar medidas adicionales para su bienestar.

Más allá de la hipertensión, la cantante también ha hablado abiertamente sobre su batalla contra la ansiedad. En una entrevista para el programa ‘De primera mano’, reveló que ha estado en tratamiento por más de una década.

“Yo sufro de trastorno de ansiedad. Yo tomo medicamentos desde hace 10 años y tengo una calidad de vida. Mi hijo estuvo investigando, porque yo intenté no tomar los medicamentos para que viera que estaba sana. Es imposible (no tomar los medicamentos)”, compartió en Imagen Televisión.

Con una trayectoria destacada y una personalidad inquebrantable, Lola Cortés es una de las figuras más queridas en el mundo del espectáculo. Su honestidad al hablar de su salud no solo ha generado empatía, sino que también ha servido como un recordatorio sobre la importancia del autocuidado y el seguimiento médico constante.

¿Qué es la hipertensión arterial?

Según la Mayo Clinic, la hipertensión arterial, o presión arterial alta, es una afección común que afecta a las arterias del cuerpo. Se produce cuando la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias es demasiado alta, lo que puede provocar problemas de salud, como enfermedades cardíacas.

