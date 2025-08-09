Ninel Conde: Icónica frase de Lolita Cortés surgió mientras despotricaba contra ella: “Son varios supers”

En 2014, Ninel Conde, actual habitante de ‘La casa de los famosos México’, formó parte del musical Amar y querer, un proyecto de José José que se presentó en el emblemático Teatro Blanquita de la Ciudad de México. En ese momento, la presencia de Ninel en el escenario generó un comentario público que marcaría un antes y un después en la relación profesional con una de las figuras más críticas del teatro musical mexicano: Lolita Cortés.

El tema ha vuelto a ser recordado en redes sociales debido a la participación de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025, reavivando uno de los episodios más polémicos de su trayectoria teatral. En aquel año, Cortés despotricó con todo contra Ninel. Te cóntamos cómo surgió la icónica frase.

Ninel Conde en Amar y querer / Captura de pantalla

¿Por qué Lolita Cortés despotricó contra Ninel Conde?

Lolita Cortés despotricó contra Ninel Conde por su actuación en el musical Amar y querer. En aquella época, ‘el Bombón asesino’ estaba embarazada lo que representó un reto físico, lo que obligó a la producción a contar con suplentes para cubrir su papel en ciertas presentaciones.

Pese a estas ausencias, Ninel cumplió con la mayoría de las funciones en el montaje que rindió homenaje a la trayectoria de José José. Sin embargo, la interpretación de Ninel no estuvo exenta de críticas, particularmente de parte de Lolita Cortés, quien no perdonó y muy a su estilo dio rienda suelta a sus comentarios más despiadados como cuando pdidió en ‘La academia’ que ya no botaran por Jolette. ¿Qué dijo de Ninel Conde?

¿Qué dijo Lolita Cortés de Ninel Conde? “Son varios supers”

En una entrevista para Ventaneando de aquel año, Lolita Cortés comentó que la presencia de Ninel Conde en un musical de gran formato como ‘Amar y querer’ le parecía “humillante” para el público que paga boletos de alto costo, subrayando que para ella el teatro musical exige un alto nivel de preparación técnica.

“La gente paga mucho dinero por ir al teatro. A mí me cuesta trabajo llevar a mi familia a ver Wicked. Yo no quisiera en Wicked ver a Ninel Conde porque pagué mil y tantos, dos mil... son varios súpers. O sea, ¿cuánta leche no compro?” Lolita Cortés

Estas palabras generaron revuelo en ese momento, pues Cortés es conocida por su exigencia artística y su defensa de los estándares del teatro musical en México. La declaración quedó registrada como una de las críticas más directas que ha recibido Ninel en su carrera sobre su desempeño escénico. Pero lo que más llamó la atención y generó una ola de memes y se quedó en la memoria colectiva fue la frase: “Son varios supers”. En redes sociales se usa esa frase cuando se señala que algo tiene un precio muy alto a más de 10 años que Lolita Cortés la usó para arremeter contra Ninel.

¿Por qué se reaviva esta polémica entre Lolita Cortés y Ninel Conde 10 años después?

La polémica en torno a la participación de Ninel Conde en Amar y querer ha resurgido con fuerza debido a participación como habitante de La casa de los famosos México 2025, un reality show que ha puesto a la actriz y cantante nuevamente en el ojo público.

Usuarios en redes sociales han revivido videos en los que diversas famosas arremeten contra Ninel Conde.

