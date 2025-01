Lolita Cortés se defiende de las críticas por su fallida interpretación en vivo: “Me vale”

Conocida por ser la ‘Jueza de hierro’ en el reality de canto, ‘La academia’, Lolita Cortés recientemente se volvió blanco de las críticas luego de que se viralizara un video suyo interpretando de manera fallida el tema ‘Tu falta de querer’ de Mon Laferte en un karaoke.

Las críticas más fuertes vinieron de Apio Quijano de Kabah, quien le devolvió todos los fuertes comentarios que la reconocida actriz de teatro musical le ha hecho al grupo musical al que pertenece cuyos éxitos perduran en la cultura pop, como ‘La calle de las sirenas’.

Yuridia se unió a las críticas, aunque otros como Shanik Berman y Pedrito Sola salieron en su defensa.

¿Qué dijo Lolita Cortés de las críticas por su video viral?

Recientemente, Lolita reaccionó a las críticas que causó su video interpretando el tema de Mon Laferte y con ligereza indicó: “Ay, me vale pues si yo me la estaba pasando bien”.

Entre risas, Lolita continuó defendiéndose de los comentarios alegando: “ni había vocalizado, ni es concierto ni nada, ¿yo qué? Yo no critico a nadie. Critico cuando tengo que ir a criticar porque me pagan. No me importa el hate, yo me la pasé muy bien, me reí mucho esa noche”.

“No pueden entender que esto no es hobby, esto es una carrera y que tengo todo el derecho de ir a hacer lo que se me dé la regaladísima gana y que me salga horrible. El día que haga yo un concierto, que me paguen por eso y salga horrible, ahí me preocupo”, agregó.

Lolita Cortés arremete contra sus detractores: Jolette, Yuridia y Apio Quijano, ¿qué les dijo?

La prensa le dijo a la famosa jueza de ‘La academia’ que esta situación le favorecía a Jolette por las duras críticas que le hizo en el pasado en el reality de canto, a lo que Lolita dijo con una sonrisa: “¡Por Dios! Díganme qué carrera artística tiene (Jolette) y entonces hablamos. No señores, no me molesta en lo más mínimo. Tengo más de 40 años de carrera artística, yo me la estaba pasando muy bien y salió horrible y me vale”.

Además, Lolita también se enteró de las palabras de Apio Quijano en su contra y le respondió contundente: "¡Me encanta! No hay problema, que se pare en un escenario como este y haga una obra así y tenga los años de carrera que tengo yo; ese día vamos a hablar”.

Con la personalidad que le caracteriza, Lolita continuó respondiendo, ahora a Yuridia quien también se burló de ella: “La amo muchísimo, la adoro con todo el corazón y le mando bendiciones a ella y a su familia”, finalizó.

