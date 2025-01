Shanik Berman defiende a Lola Cortés ante las críticas de Apio Quijano por cantar ’Tu falta de querer’

Hace un par de días, se viralizó un video de Lola Cortés cantando ’Tu falta de querer’, éxito de Mon Laferte, en un karaoke. Si bien se le veía muy contenta, su interpretación causó muchos comentarios divididos en redes sociales.

Algunos internautas afirmaron que, probablemente, no había “calentado la voz” y por eso se escuchaba algo “extraña”, mientras que otros no perdieron la oportunidad de criticarla y hasta recordarle a Jolette, una exalumna de ‘La Academia’, a quien Lolita solía tachar de ser “desafinada”

Incluso, Apio Quijano lanzó un duro comentario contra la famosa jueza de ‘La academia’. El cantante compartió el clip y recordó la vez en que la celebridad habló despectivamente de Kabah.

“Recuerdo cuando Lola Cortés nos juzgó duramente a los Kabahs en tele, al igual que a varios artistas compañeros en esta carrera de la música. Claramente, cada uno escribe sus propios éxitos y fracasos”, manifestó.

Shanik Berman critica a Apio Quijano por “juzgar” a Lola Cortés

En el episodio más reciente de su programa, Shanik Berman abordó este tema y no solo hizo énfasis en el gran talento de Cortés, también sostuvo que Apio no tenía derecho de juzgarla.

Shanik Berman “¿Tienes derecho tú, cantando así, a juzgar a Lola Cortés? Con todo respeto, el Apio no canta y que estaba en Kabah como parte de Kabah. No desafina y es un chico lindo, pero como Luis Miguel, no es. No tienes derecho de decir (nada sobre Lola Cortés)”

De igual forma, aprovechó para pedirle al público que parara con los malos comentarios en contra de la llamada ‘Jueza de hierro’, pues considera que, probablemente, ese día estaba en la fiesta y por ello cantó de esa forma.

“Nadie canta igual con copas. Se echó un palomazo. Al aire (en televisión, sí calientas la voz), pero si está en una fiesta, o sea, no”, indicó.

Shanik Berman le “recuerda” a Apio la “labor” de Lola Cortés

La exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ señaló que Lola tenía la labor de “juzgar” cuando estaba en ‘La academia’ y por ello suele dar críticas tan duras a otros artistas.

“Su papel (de Lola Cortés), era ese, juzgar. Así como es el de nosotros, los comentaristas. Cuando estás de comentarista, comentas la nota”, concluyó.

Hasta el momento, Apio Quijano o Lolita Cortés se ha pronunciado ante los comentarios de Shanik Berman.

¿Qué pasó entre Apio Quijano y Lola Cortés?

Hace algunos años, Lola Cortés declaró que los integrantes de Kabah, con excepción de María José, no tenían talento.

“Es una canción que le dieron a Kabah... que la única talentosa ha sido María José. Era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah. Eso es todo, o sea, no estamos hablando de Queen, de Journey. No, señores, Kabah”, indicó durante una transmisión en vivo.

En respuesta, Apio Quijano afirmó que Kabah, “aunque le duela”, es un grupo que ha dejado un gran legado en la música mexicana.

“Kabah, como lo dices despectivamente, llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno, hay mucho qué decir. Bueno, más bien, en realidad, no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, expresó.

