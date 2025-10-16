La granja VIP: ¿Lolita Cortés comió excremento de borrego en el relity? Esto fue lo que realmente pasó

Lolita Cortés, reconocida por su carácter fuerte y su paso como “la Juez de hierro” en La academia, se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar uno de los momentos más comentados de La granja VIP. Durante una jornada de limpieza en el establo, la actriz y cantante vivió un incómodo incidente que desató risas, sorpresa y toda clase de reacciones en internet. El episodio, captado por las cámaras del reality y difundido en TikTok, mostró a Lolita realizando sus labores junto a otros participantes cuando, de forma accidental, probó algo que no debía.

¿Por qué dicen Lolita Cortés comió excremento de borrego en La granja VIP?

El momento que generó controversia ocurrió mientras Lolita Cortés limpiaba el establo con otros granjeros de La granja VIP. En medio de la actividad, la actriz hizo una mueca de sorpresa y exclamó:

“Ok, creo que me comí una caca. Tenía una caca en la boca e hice”. Lolita Cortes

Su declaración quedó registrada en video y rápidamente se difundió en redes, donde miles de usuarios comentaron entre incredulidad y humor.

Según las imágenes compartidas por la cuenta oficial de La granja VIP en TikTok, Lolita percibió un sabor extraño al manipular los utensilios de limpieza. Aunque el momento pudo resultar desagradable, ella lo tomó con total naturalidad y continuó con su trabajo, mostrando una actitud relajada ante lo sucedido.

¿Cómo reaccionaron los demás granjeros de La granja VIP ante el incidente de Lolita Cortés?

Las reacciones dentro de La granja VIP fueron inmediatas. A diferencia de otros momentos de tensión dentro del reality, este episodio unió al grupo entre bromas y risas. En redes sociales, los usuarios aplaudieron la forma en que la actriz enfrentó el incidente. Entre los mensajes más destacados se leyeron:



“Amamos a Lola, ella va a ganar”,

“Excelente actitud de @soylolacortes”,

“Lo bueno que es orgánica” y

“Ok, no pasa nada, lo que sigue”.

El sentido del humor de la también cantante fue celebrado, reforzando su imagen de figura auténtica y profesional dentro del programa. Este no fue su primer momento viral, pues días antes, Lolita había dado de qué hablar al ofrecer una crítica directa a la Bea, otra de las participantes, quien le pidió una evaluación en vivo al estilo de La Academia.

Durante ese episodio, la Bea interpretó “Si una vez” de Selena Quintanilla, y aunque Lolita no dudó en señalar que la actuación no fue afinada ni rítmica, la comediante tomó los comentarios con humor. El intercambio entre ambas generó múltiples reacciones, consolidando a Cortés como una de las personalidades más comentadas de esta temporada.

¿Cómo, cuándo y dónde ver La Granja VIP?

La granja VIP se ha convertido en uno de los realities más populares del momento. Su primera temporada arrancó el 12 de octubre y desde entonces mantiene un formato de transmisiones diarias que han cautivado al público. La granja VIP se puede verse de lunes a viernes por Azteca UNO y en Disney+, en horario de 9:00 p.m. a 10:30 p.m., con distintas dinámicas cada día:



Lunes: El capataz

Martes: El duelo

Miércoles: La asamblea

Jueves: La salvación

Viernes: La traición

Además, la gala de eliminación se emite los domingos de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., seguida del Post show, disponible tanto en el sitio web oficial como en la aplicación TV Azteca en vivo, donde se ofrecen entrevistas exclusivas y contenido extendido de los participantes.

