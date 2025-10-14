Lola Cortés cuenta los motivos detrás de su entrada en La granja VIP 2025, ¿está en ruina como dijo Apio Quijano?

Lolita Cortés llegó como participante sorpresa a La granja VIP 2025. La reconocida crítica y jueza de reality shows como La Academia reveló los motivos que la llevaron a participar en el programa de televisión, ¿se tratará de problemas económicos como anteriormente lo dijo Apio Quijano, cantante e integrante de Kabah?

Con su característico estilo directo y sin filtros, la artista explicó qué la motivó a sumarse a este nuevo proyecto, dejando entrever que su decisión no solo responde a la competencia. Aquí te contamos todos los detalles de su inesperada incorporación al reality show.

Lolita Cortés revela los secretos detrás de su ingreso a La granja VIP 2025. / Foto: IG/soylolacortes

¿Por qué entró Lolita Cortés a La granja VIP 2025?

Más allá de la estrategia de producción, Lolita Cortés dejó claro que su motivación era experimentar de primera mano lo que viven sus alumnos en realities. “Sí, claro que quiero entrar a una granja, por supuesto que amo a los animales, pero sería un momento súper padrísimo para mí poder vivir el reality que todos mis alumnos han vivido”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales oficiales.

“Yo tenía que vivir lo que todos mis alumnos han vivido. Y ahora que me pongan de crítica y después que digan ‘Ah, quién sabe quién está ahí que va a entrar’, fue muy difícil, espero no se lo hayan tomado a mal, yo fui la primera en firmar”, confesó la actriz y cantante.

¿Lolita Cortés tiene problemas económicos y por eso entró a La granja VIP 2025?

En el pasado Apio Quijano llamó “pobre” a Lolita Cortés, luego de que enfrentaron diversas polémicas porque la actriz dijo María José es la única que tiene aptitudes musicales de todos los integrantes de Kabah, lo que provocó la respuesta del cantante y posteriormente dimes y diretes entre ambos.

“Muchos comentarios que vi dicen que no tiene dinero. Yo no sabía que no tenía dinero. Sabía que no tiene clase porque nunca la tuvo, y voz ya no la tiene, pero dinero... Pobre, la verdad es que es difícil”, declaró Apio en un video que compartió en sus redes sociales.

A lo que la ahora Lolita Cortés, participante de La granja VIP 2025, contestó por qué ingresó al reality show, descartando los rumores que apuntaban a que su llegada era por dinero.

“Me imagino que están preguntándose todos ustedes si tiene que ver con lo económico. La cosa es así, a mí ya me lo habían ofrecido… y me lo ofrecieron porque sabían que me encantan los animales”, explicó Cortés.

La artista relató que al llegar al camerino se enteró de un detalle inesperado: no entrarían anunciando que sería participante, sino que la presentarían como crítica. “Todavía le pregunté a mi representante y me dijo: ‘Lo están manejando como que le van a hacer creer a la gente que tú vas a ser crítica, pero va a ser una sorpresa’. Le dije: ‘Pero puede ser súper contraproducente para mí…'”, recordó Cortés.

Lolita Cortés rompe el silencio sobre su participación en La granja VIP 2025 y explica por qué decidió unirse al reality show. / Foto: IG/soylolacortes

La granja VIP 2025: ¿Quiénes son los participantes?

La granja VIP 2025 ha reunido a un elenco tan variado como explosivo. Los participantes de La granja VIP 2025 son:



Alfredo Adame — actor y exconductor de televisión (67 años)

Luis “Jawy” Méndez — conductor y chico reality (37 años)

Kimberly Shantal — influencer y chica reality (31 años)

Sandra Itzel — actriz, cantante y bailarina (31 años)

Alberto Del Río — luchador profesional y empresario (48 años)

César Doroteo — creador de contenido (36 años)

Manola Díez — actriz (51 años)

Kike Mayagoitía — conductor y administrador en ingeniería mecánica (39 años)

Carolina Ross — cantante (30 años)

Lis Vega — actriz, vedette y bailarina (47 años)

Omar Maldonado-Hinojosa “Omahi” — tiktoker (30 años)

Eleazar Gómez — actor y cantante (39 años)

Sergio Mayer Mori — actor y cantautor (27 años)

Tania González “La Bea” — comediante (32 años)

Fabiola Campomanes — actriz y empresaria (53 años)

Lola Cortés — cantante y actriz (55 años).

¿Quién es Lolita Cortés, participante de La granja VIP 2025?

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés, es una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano. Nacida el 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México, hija de la cantante Dolores Jiménez y del actor Ricardo Cortés, y sobrina del icónico cantautor José Alfredo Jiménez, Lolita ha construido una carrera sólida tanto en el teatro musical como en televisión.

Comenzó su trayectoria artística en el teatro musical con obras como Anita, la huerfanita y Vaselina, trabajando incluso junto al grupo Timbiriche. Además, su versatilidad la llevó a participar en programas de televisión de gran popularidad como Papá soltero y Mujer, casos de la vida real, consolidándose como una actriz completa capaz de transitar entre el drama, la comedia y la música.

Conocida por su carácter firme y su estilo directo, Lolita Cortés ha sido apodada ‘la Jueza de Hierro’ y ‘la Reina del Teatro Musical’, distinciones que reflejan tanto su profesionalismo como su exigencia artística. Su presencia en los reality shows ha marcado un antes y un después, convirtiéndola en un referente del entretenimiento en México.

Programas en los que ha sido jueza:



La Academia

La más draga: Solo las más

Las estrellas bailan en Hoy

Mira quién baila

Bailando por un sueño.

