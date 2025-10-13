Lolita Cortés habla de Yuridia 20 años después: ¿Sigue criticando su expresión corporal?

Han pasado dos décadas desde que La academia, en su cuarta generación, se convirtió en un fenómeno televisivo que marcó la historia de la televisión mexicana. Entre los momentos más recordados de esa edición se encuentran las intensas críticas de Lolita Cortés hacia Yuridia, una joven cantante que apenas comenzaba su carrera. Ahora, en una entrevista reciente, Cortés se ha pronunciado sobre si volvería a emitir comentarios similares.

Lolita Cortés reaccionó a las críticas en su contra por su video viral cantando mal / Instagram

¿Qué dijo Lolita Cortés sobre Yuridia en Pinky promise?

Durante su participación en el canal de YouTube Pinky promise, Lolita Cortés, reconocida actriz de teatro musical, abordó las críticas que realizó hace más de 20 años hacia Yuridia. Al ser cuestionada sobre si volvería a emitir comentarios similares, Cortés respondió con serenidad:

“¿Por qué lo haría si ya pasaron 20 años? Sería como un retroceso, como si ninguna de las dos hubiéramos avanzado y crecido”. Lolita Cortés

La actriz explicó que su intención en aquel entonces no era dañar a la intérprete, sino señalar lo que consideraba una falta de “verdad en la mirada” de la joven Yuridia. Con estas palabras, Cortés reflejó que el tiempo ha permitido reconocer el crecimiento y desarrollo profesional de ambas, dejando claro que su opinión actual se basa en respeto y admiración hacia la trayectoria de la cantante.

¿Por qué Lolita Cortés criticaba a Yuridia en La academia?

En 2005, durante la cuarta generación de La academia, Yuridia se destacó por su potente voz, pero también fue objeto de duras críticas por parte de los jueces. Lolita Cortés, conocida por su exigencia y rigurosidad, señaló que, aunque Yuridia poseía una gran voz, le faltaba transmitir emoción y verdad en su interpretación. En una de las críticas más recordadas, Cortés comparó a Yuridia:

“Te falta toda la interpretación y el final estuvo mal dirigido”. Lolita Cortés

A lo que Yuridia contestó:

“Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”. Yuridia

A pesar de la tensión en ese momento, Lolita Cortés ha reconocido el crecimiento y la evolución de la carrera de Yuridia, en diversas ocasiones ha elogiado el talento y la madurez artística de Yuridia, reconociendo su capacidad para transmitir emociones en el escenario y su éxito sostenido a lo largo de los años.

Yuridia pública foto de su figura tras dar a luz / IG: @yuritaflowers

¿Cómo ha evolucionado la relación entre Lolita Cortés y Yuridia?

Con el paso de los años, Lolita Cortés ha reconocido la evolución artística de Yuridia, destacando su madurez interpretativa y la forma en que ahora transmite las emociones desde la experiencia personal. La actriz y directora de teatro musical ha mencionado que “la Yuridia actual ya ha vivido las canciones, las entiende y las siente”.

Pero en enero de 2025, un video difundido por Apio Quijano encendió las redes sociales. En el clip se veía a Lolita Cortés interpretando el tema “Tu falta de querer” de Mon Laferte. Quijano compartió el video haciendo alusión a las críticas que Cortés había hecho en el pasado a otros artistas en especial a Kabah, banda a la que pertenece Apio, dejándo ver que Lolita no cantaría bien. Poco después, Yuridia reaccionó al material, replicando la publicación con la frase “Yuridia lo compartió”, lo que muchos internautas interpretaron como una burla hacia la exjurado de La academia.

Ante la ola de comentarios, Lolita respondió, aclarando que el video no correspondía a una presentación oficial, sino a un instante casual entre amigos. Aun así, aprovechó el momento para reiterar su admiración por Yuridia:

“No estoy buscando conflicto, pero tampoco evito emitir mi posición... La admiro muchísimo, la amo también y le mando bendiciones a ella”. Lolita Cortés

