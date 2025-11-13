Lolita Cortés se va con todo contra Alfredo Adame tras llamarla “ignorante” en La granja VIP”

Uno de los momentos más sorpresivos del pasado domingo en “La granja VIP”, fue la salida voluntaria de Lolita Cortés, quien en vivo pidió su salida a causa de un trastorno de ansiedad que estaba afectado su salud mental dentro del reality. Aunque la exjueza de hierro de “La academia” había expresado de estar en casa, muchos fans esperaban que la actriz continuara jugando dentro de “La granja VIP”.

¿Cuál será la millonaria multa que Lolita Cortés presuntamente deberá pagar por abandonar a La granja VIP? / YT: La Granja VIP México y canva

¿Qué pasó entre Lolita Cortes y Alfredo Adame en La granja VIP?

Para muchos, el juego de Lolita Cortés en La granja VIP fue confuso. Esperaban ver a la mujer fuerte y dura de siempre, pero se encontraron con una Lolita dulce y tierna… aunque sí terminó sacando el cobre, precisamente con Alfredo Adame.

Recordemos que la semana pasada, Alfredo Adame y ‘el Patrón’ protagonizaron el pleito más fuerte de “La granja VIP”.

En redes sociales, muchos opinan que fue el exluchador quien provocó al actor, quien respondió con todo y lo acusó de ser un ‘golpeador’, al recordarle su pasado, cuando fue señalado por una expareja por violencia doméstica y abuso. Ante la polémica, Lolita mostró su apoyo a ‘el Patrón’ y nominó a Adame con la letra de una canción.

“Yo voy a utilizar las palabras de una canción… ‘Ese hombre que tú ves ahí, lo conozco bien. Es un gran necio, un estvp!do engreído, egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso, seguro de sí mismo, falso, rencoroso, que no tiene corazón”, expresó Lolita a Adame.

Alfredo Adame y Lola Cortés protagonizaron una fuerte pelea en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué le respondió Alfredo Adame a Lolita Cortes tras nominarlo en La granja VIP?

Por supuesto que las palabras de Lolita Cortes no pasaron desapercibidas, fueron duras y Alfredo Adame también respondió fuerte contra la actriz.

“Qué crees que este pensando la mujer de 1.60 que fue brutalmente golpeada por tu ‘Patrón’. Yo pienso que eres una ridícula, cursi, ignorante y lamebotas”, respondió contundemente a Lola Cortés.

Lola Cortés abandonará La granja VIP tras presentar problemas de salud? / Redes sociales, TV Azteca y canva

Lolita Cortés arremete contra Alfredo Adame por su actitud en La granja VIP

Tras su salida voluntaria de “La granja VIP”, Lolita Cortés habló sin filtros sobre los motivos que la llevaron a nominar a Alfredo Adame en La granja VIP, una decisión que, según confesó, no fue impulsiva.

En una reciente entrevista para “Venga la alegría”, la actriz y cantante relató que tomó su voto con base en lo que observó durante su estancia en el reality. “Yo estaba ahí y lo vi todo. Y estuve pensando y pensando, no sabía a quién iba a nominar, qué le iba yo a decir, porque él no se merecía menos”, aseguró.

Lolita explicó que lo que más le molestó del polémico conductor fue su falta de empatía hacia los demás participantes, en especial con Manola Díez, a quien considera una de las más sensibles del grupo.

“Porque, discúlpenme, pero el lindito este, cuando ese día que el Patrón le dijo: ‘¿Cómo haces esto?’, no es que el Patrón lo haya provocado. ¿Por qué no se quedó a recoger, cuando yo me acerqué, el maíz con Manola? ¿Por qué no le dijo: ‘Discúlpame, a los dos se nos cayó. Déjame, te ayudo a recogerlo. Manola, no te preocupes?’”, señaló.

