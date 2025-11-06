Hermana de Lolita Cortés explota contra ‘La granja VIP’; asegura que “tratan mal” a la granjera

Lolita Cortés ha dado mucho de qué hablar esta semana. Y es que se convirtió en una de las nominadas de ‘La granja VIP’. Esto, por el ‘legado’ de Omahi, tercer eliminado de la competencia, algo que sorprendió a muchos, pues Cortés ha sido de las granjeras menos problemáticas y más trabajadoras.

En medio de todo esto, Laura Cortés, hermana de Lola Cortés, sale en su defensa y se dijo muy molesta con la forma en la que la actriz de teatro musical ha sido tratada en el reality.

¿Por qué Omahi nominó a Lolita Cortés en ‘La granja VIP’?

Un día después de ser eliminado de ‘La granja VIP’, Omahi, como parte de su legado, nominó a Lolita Cortés. Su explicación fue sencilla; señaló que era algo que “ella necesitaba”, ya que, “al sentirse afuera”, podría determinar si realmente quiere estar en reality.

En respuesta, la también cantante dijo que ya “lo veía venir”, pues, en las nominaciones anteriores, ella había votado por él: “Es una persona que me conoce muy bien y sus palabras lo dijeron todo. Amo todo lo que hacemos. Me encanta”, expresó.

Si bien en su momento admitió que ya se quería ir, Lola admitió después que quiere quedarse. Incluso mencionó su deseo de que nadie más fuera eliminado y que, al final, el público decidiera quién quiere que gane la competencia.

“No quiero que nadie se vaya, ¿me explico? No quiero que nos vayamos, quiero que terminemos todos juntos y que al final hagan el recuento de los votos, así. Me vuelve loca pensar que alguien tiene que ir y si es por culpa mía (peor)”, manifestó

¿Qué dijo la hermana de Lola Cortés sobre la participación de la celebridad en ‘La granja VIP’?

En un encuentro reciente con la prensa, Laura Cortés, hermana de Lola Cortés, comenzó diciéndole al público que votara por la celebridad para que no saliera de ‘La granja VIP’. También se dijo muy molesta del trato que ha estado recibiendo por algunos granjeros, incluyendo Omahi por nominarla.

“Ver que están hablando mal de ella los mismos compañeros a los que ella les está entregando todo su corazón, pues sí da coraje. O sea, el señor ese influencer que la nominó, además de que no hacía nada, ¿cómo se atreve?, todavía nomina a una de las que más hace por todos” Laura Cortés, hermana de Lola Cortés

Sobre lo que dijo su hermana acerca de que quería salirse del show, Laura señaló que solo fue un “momento de caos”, pero que realmente Lola quiere estar allí.

“El que ella, en un momento de caos como lo han tenido todo mundo, de repente diga: ‘ay ya me quiero salir’ (no quiere decir que quiera irse). Lola es muy comprometida y se quiere quedar, así que voten por ella, por favor, se los suplico. Es maravillosa”, indicó.

Para finalizar, reconoció que extraña mucho a la cantante y hasta le ha dado una especie de “síndrome de abstinencia”, pero que la va a apoyar para que continúe en el show hasta el final.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana en ‘La granja VIP’?

Los nominados de la cuarta semana en ‘La granja VIP’ hasta el momento son:

Lolita Cortés

Alberto del Río ‘el Patrón’

Cabe destacar que hoy, 5 de noviembre, se realizará la ‘Asamblea’, en la que los granjeros pondrán a dos más en la placa. Según especulaciones en redes sociales, podrían ser Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

No obstante, esto no se sabrá hasta la gala de esta noche. Comenzará a las 9 pm y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, en donde también se puede ver el 24/7.

