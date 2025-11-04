Manola Díez explota en La granja VIP y se quita la ropa frente a las cámaras, ¡censuran la transmisión!

Manola Díez protagonizó un colapso emocional en “La granja Vip” que la llevó a desvestirse frente a las cámaras, dejando a todos los presentes en shock. El incidente ocurrió durante la jornada del lunes y, aunque la escena fue censurada por la producción, los habitantes y el público se enteraron de lo sucedido gracias al relato de Lolita Cortés, quien fue testigo directo de lo ocurrido e intentó tapar a Manola.

De acuerdo con lo que contó Lolita, la actriz perdió el control tras sentirse presionada por no encontrar su ropa interior y el micrófono.

Manola Díez llora / Redes sociales

¿Por qué Manola Díez se quitó la ropa en La Granja VIP?

Según Lolita Cortés, Manola Diez atravesaba un episodio de frustración cuando no lograba localizar su micrófono ni sus prendas íntimas. La actriz entró en desesperación, afirmando que si eso era lo que la producción quería, se quitaría todo.

Lolita contó que intentó tranquilizarla: “Le dije ‘tranquila, cálmate’, y ella me respondió que había perdido su ropa interior.

“Le pregunté si estaba bien y me respondió: ‘No, perdí los calzones y el brasier’. Le dije que se tranquilizara, pero me contestó: ‘Si eso es lo que quieren, me quito la ropa y que me vean desnuda’. En ese momento se colocó frente a los espejos; intenté cubrirla y me dijo: ‘No, esto es lo que quieren y esto es lo que haré’. Entonces le pedí, por favor, que se tapara”. Lolita Cortés

La producción intervino de inmediato y censuró la transmisión, evitando que las cámaras mostraran el momento en que Manola se quedó sin ropa. Poco después, la actriz fue llamada al “entrevistadero” para hablar con “el Patrón”, quien confirmó que ella entró furiosa y comenzó a gritar.

Manola Díez abrió su corazón en La granja VIP y habló de una historia que la marcó. / Foto: FB/diezmanola

¿Qué dijo Lolita Cortés sobre el colapso de Manola Díez en La granja VIP?

Lolita Cortés se mostró afectada por lo sucedido y aseguró a varios compañeros de “La granja Vip” que la situación fue “horrible”.

“Hoy lo que pasó con Manola tiene un precio, y ella lo sabe”, comentó sus compañeros en La granja VIP.

Lolita explicó que trató de ayudar a su compañera, pero que Manola estaba fuera de sí, negándose a cubrirse pese a que le pidió que lo hiciera.

Manola Díez confiesa a Lolita Cortés que teme ser nominada por desvestirse en La granja VIP

Lolita reveló que Manola Díez está consciente de las consecuencias de su acción. “Ella misma dijo que sabía que la iban a nominar por lo que pasó”, contó.

Aunque no se mostró ni el momento en que se desvistió ni lo ocurrido dentro del entrevistadero, varios granjeros aseguraron haber escuchado los gritos y reclamos de Manola Diez mientras discutía con la producción, lo que dejó en evidencia la tensión y la gravedad del incidente.

Manola Díez / Redes sociales

¿Qué reacción tuvieron los demás granjeros ante el desnudo de Manola Díez en La granja VIP?

Los habitantes de “La granja VIP” quedaron impactados y no estuvieron de acuerdo con la reacción de Manola Díez.

Fabiola Campomanes fue una de las primeras en pronunciarse: “Perdón, pero esos gritos y las groserías no me gustan. Eso de insultar y decir que alguien es un ‘pend’ me parece demasiado”, expresó.

‘El patrón’ estuvo de acuerdo con Fabiola Campomanes pues coincidió que este tipo de acciones rompen con la paz de la convivencia.

Mientras tanto, Lolita confesó “Yo si me asusté mucho”.

Hasta el momento,"La granja VIP” no ha hecho mención del incidente durante la gala del lunes, y se desconoce si el tema será abordado en la transmisión de este martes.

