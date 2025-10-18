Manola Díez colapsa en ‘La granja VIP’, ¡No ha recibido sus medicamentos!, ¿cuál es su estado de salud?

Manola Díez y su participación en ‘La granja VIP’ vuelve a ser motivo de conversación. En medio de la polémica por sus constantes peleas, la exconductora de ‘Otro rollo’ colapsa y revela que la producción no le ha dado sus medicamentos, ¿qué está pasando?

Manola Díez / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Manola Díez, participante de ‘La granja VIP’?

Aunque apenas va a cumplirse una semana desde el estreno de ‘La granja VIP’, la actriz Manola Díez se está perfilando como una de las participantes más controversiales, principalmente por los conflictos que ha tenido con varios compañeros como Carolina Ross y la Bea.

En su momento, la celebridad abrió su corazón y admitió tener problemas emocionales. Aseguró que había sido diagnosticada con “hipersensibilidad”, una afección que la hace reaccionar de forma muy intensa ante las cosas que vive día a día.

“Yo soy hipersensible, estoy diagnosticada con hipersensibilidad” Manola Díez

También llegó a comentar que se siente enojada con la vida desde el accidente que sufrió su hijo, el cual ocasionó que este perdiera la vista de un ojo. En aquella ocasión, Díez se disculpó con los demás participantes y sostuvo que, en ocasiones, sus emociones la dominan.

“Un accidente cambió nuestra vida, no voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón, le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa, pero soy bien enojona y gruñona, y me desquito... A veces me enojo por todo y nada, soy real, hay gente que le gusta y no, pero sí soy bien enojona”, manifestó.

Manola Díez llora / Redes sociales

¿Por qué la producción de ‘La granja VIP’ no le ha dado sus medicamentos a Manola Díez?

Durante la noche del pasado viernes 17 de octubre, se celebró una fiesta en ‘La granja VIP’. Sin embargo, mientras la mayoría estaba disfrutando del evento, Manola Díez estaba dentro de la hacienda, sentada en el suelo.

Cuando Sergio Mayer Mori se le acercó para ver qué estaba pasando, Manola admitió que, desde el jueves, la producción no le estaba dando los medicamentos que le ayudaban a “regular sus emociones”.

De acuerdo con la también conductora, le prometieron que pronto le iban a dar sus medicinas, por lo que estaba en espera de recibirlas.

Manola Díez “Es que me dijeron que sí me iban a traer mi medicación de… mi regulación de emociones, que se les olvidó. Por eso amanecí mal y llorando y la chi…”

Díez también se dijo algo molesta de que la producción le recordara que no puede tomar alcohol: “Ya sé, yo no bebo desde hace un año. Estoy como, no es crisis… Yo no tomo desde hace un año, pero no me la quieren traer”, manifestó.

Ante esto, Mori comentó que sí le tenían que dar sus medicinas de forma urgente, ya que, de no hacerlo, estarían haciendo algo “ilegal”. Se desconoce si la celebridad ya recibió su medicación. No obstante, por lo que se puede ver en el 24/7, todo apunta a que se encuentra estable.

Mientras los otros están en la fiesta tomando y comiendo, Manola está en el almacén colapsada porque no le han dado sus pastillas desde ayer#LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/PIn1qAsK4h — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 18, 2025

¿Qué significa ser una persona “hipersensible” o una Persona Altamente Sensible (PAS)?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, una persona hipersensible o una Persona Altamente Sensible (PAS) es aquella que es más susceptible frente a los estímulos con gran carga emotiva o que generan mucho estrés.

Si bien se caracterizan por ser sumamente empáticas, también suelen “sobresaturarse” y agotarse más rápido emocionalmente que otras personas. Aunque no es un trastorno como tal, siempre es recomendable que se trate, ya que puede desencadenar episodios de ansiedad.

A raíz de esto, muchos han puesto en duda la capacidad mental de Manola para estar en ‘La granja VIP’. No obstante, el conductor del show mencionó en alguna ocasión que a todos los participantes se les hizo una evaluación psicológica para saber si eran aptos para estar en el reality. Según él, la actriz salió bien en dicha prueba.

