La granja VIP: Sergio Mayer Mori confiesa la brutal pelea que tuvo por burlas hacia su mamá Bárbara Mori

Durante una charla con sus compañeros de La granja VIP, reality show de TV Azteca disponible también en Disney+, Sergio Mayer Mori abrió un capítulo desconocido de su pasado. El hijo de Bárbara Mori relató cómo sufrió acoso durante su adolescencia por ser parte de una familia famosa, una situación que terminó en un violento enfrentamiento.

Te puede interesar: La granja VIP: Filtran a los que serían nominados de hoy, martes 14 de octubre, ¿quién acompañará a Teo?

Sergio Mayer Mori, La granja VIP / TV Azteca

¿Por qué Sergio Mayer Mori fue víctima de acoso en su adolescencia?

Sergio Mayer Mori confesó en La granja VIP un episodio específico de acoso que vivió durante su adolescencia, ligado directamente a la fama de su madre, la actriz Bárbara Mori. Relató que, cuando asistió a una escuela militar donde sufrió “carrilla constante” por ser hijo de una celebridad. Explicó que sus compañeros lo señalaban y se burlaban de él de manera reiterada, utilizando su parentesco como motivo de humillación.

El momento más crítico ocurrió durante una clase de matemáticas, cuando uno de sus compañeros proyectó fotografías de Bárbara Mori frente a toda la clase. Mayer Mori describió la situación como humillante y fuera de control:

“Le pateé la cara literal y en el piso le di… nunca en mi vida había tenido esa sensación y nunca la he vuelto a tener” Sergio Mayer Mori

Aclaró que esa fue la única vez que se involucró en una pelea física en su vida y la calificó como una de las peores experiencias que ha vivido. El actor también mencionó que, desde pequeño, había practicado box y karate, lo que le dio cierta seguridad para defenderse, pero que nunca había sentido una provocación como esa antes. El acoso se intensificó con el tiempo conforme la fama de Bárbara Mori crecía, especialmente tras su papel en Rubí, y Sergio aseguró que el hostigamiento constante fue emocionalmente desgastante, convirtiéndose en un episodio que marcó su adolescencia.

Te puede interesar: Manola Díez explota vs. producción de ‘La granja VIP’ por tratarla como “criada”, ¿se saldrá del reality?

¿Cómo se lleva Sergio Mayer Mori con Natalia Subtil y su hija?

En cuanto a su papel como padre, Sergio Mayer Mori ha protagonizado polémicas debido a la hija que tuvo con la modelo brasileña Natália Subtil. Mucho se ha hablado de desacuerdos públicos sobre manutención. Se ha dicho que él adapta su apoyo económico a sus circunstancias laborales.

Te puede interesar: Lola Cortés cuenta los motivos detrás de su entrada en La granja VIP 2025, ¿está en ruina como dijo Apio Quijano?

Hijo de bárbara Mori, Sergio Mayer Mori / Especial

¿Quién es Sergio Mayer Mori y por qué está dando de qué hablar en La granja VIP?

Sergio Mayer Mori nació el 7 de febrero de 1998 en Ciudad de México. Desde temprana edad, incursionó en la actuación con la cinta Viento en contra y posteriormente participó en producciones como Un padre no tan padre, la serie Rebelde (2022) y Como dice el dicho. Además, ha destacado como modelo para marcas internacionales como Calvin Klein y mantiene una carrera musical independiente.

Actualmente, el hijo de Bárbara Mori es uno de los participantes más comentados de La granja VIP, reality en el que comparte créditos con figuras como Lolita Cortés y Alberto del Río. En la primera semana de emisión, fue elegido por el público como “granjero favorito”, consolidando su popularidad entre la audiencia.

Te puede interesar: Conductor de Venga la alegría se equivoca, dice La casa de los famosos México en lugar de ‘La granja VIP’