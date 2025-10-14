Manola Díez explota vs. producción de ‘La granja VIP’ por tratarla como “criada”, ¿se saldrá del reality?

Manola Díez protagoniza un nuevo conflicto en ‘La granja VIP’. Luego de que, durante la gala del pasado lunes 13 de octubre, se les aclarara a los participantes que solo el ‘Capataz’ puede dar órdenes y que los peones deben, entre otras cosas, preparar el desayuno de los demás, la actriz se dice muy molesta con la producción, ¿se saldrá del show?

Manola Díez / Redes sociales

¿Quiénes son los peones de ‘La granja VIP’?

Durante el estreno de ‘La granja VIP’, se realizó una dinámica en la que se determinó a los cuatro peones de esta semana, quienes no solo deberán dormir y hacer la mayoría de las cosas en el granero, sino que también deberán ordeñar a las vacas y levantarse más temprano que el resto para hacer el desayuno.

Los peones son:

César Doroteo ‘Teo’

La Bea

Manola Díez

Alfredo Adame

En tanto que el ‘Capataz’ es Sergio Mayer Mori y el resto de los famosos son simples granjeros. Si bien la mayoría quedó conforme con su posición, Manola expresó su frustración por la organización del reality.

La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué Manola Díez está molesta con la producción de ‘La granja VIP’?

Durante una plática sincera con César Doroteo y la Bea, Manola Díez dijo que le parecía injusto que, como “peones”, no pudieran disfrutar de algunas comodidades de la hacienda. Si bien la comediante intentó calmarla y decirle que así era el juego, Manola señaló que no le gusta ser “tratada como tonta”, pues sabe “lo que vale”.

Manola Díez “Manola es Manola y, al que no le guste, se chi… O sea, ¿me entiendes? Yo sé quién soy; yo sé lo que valgo. No me gusta que me digan las cosas 10 veces; no soy una imbécil. Yo sé que soy una buena persona. Claro que me molesta; esto es indignante que no te dejen entrar a la casa más que para ir a servirles. No soy la criada de nadie. Ni en mi casa soy la criada de nadie”

Por más que la Bea intentó tranquilizarla, Manola se dijo algo decepcionada con la experiencia, pues esperaba que todo el mundo se “divirtiera” y no que le “provocaran corajes”.

“Siento mucha rareza porque es muy extraño. En vez de estarnos divirtiendo, deberíamos estar pasándola súper chido. No siento energías como que muy buenas. Decirme a mí que estoy molesta, pues ahora sí que ya me molesté. Solo te quise decir lo que no me gustó”. expresó.

Las declaraciones de Manola han hecho que muchos usuarios pongan en duda su estancia en el reality. Y es que algunos han llegado a teorizar que la actriz, en algún punto, abandonará voluntariamente el show, ya que las reglas son claras: solo el ‘Capataz’ y los peones deben trabajar en el establo.

Manola ya colapsó por 172 vez en el día jajaja y dejen que la nominen para que vean como se va a poner! Para nada es queja. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/JC8yLkhLyv — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) October 14, 2025

¿Quién es Manola Díez y cómo ha sido su participación en ‘La granja VIP’?

Manola Díez es una actriz, conductora y estrella de realities, originaria de Monterrey, Nuevo León. Nació el 28 de junio de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años. Estudió arquitectura, pero nunca ejerció realmente y decidió enfocarse en la industria del entretenimiento.

Ha colaborado en diversas telenovelas y series de televisión. También llegó a formar parte del elenco del ahora extinto programa ‘Otro rollo’. Ha estado involucrada en varias polémicas.

Durante su participación en ‘El Hotel VIP’, acusó al actor Roberto Tello de, presuntamente, haberla violentado. Este último negó todo y el asunto se quedó en algo mediático. Posteriormente, una compañera que trabajaba con ella en ‘Teatro en breve’ la acusó de haberle pegado sin motivo. Díaz admitió lo ocurrido. Sin embargo, aclaró que todo fue a causa de múltiples provocaciones.

Ahora que está en ‘La granja VIP’, se peleó con Carolina Ross y Kike Mayagoitia. Se molestó con la influencer por no saber cortar una piña. En tanto que a Mayagoitia le reclamó por no haberla salvado en la dinámica del pasado domingo.

