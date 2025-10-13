La granja VIP: Manola Díez pelea con Caro Ross y Kike Mayagoitia ¡por una piña! Adame, ¿la tranquiliza?

No han pasado ni 24 horas desde que se estrenó ‘La granja VIP’ y ya se desató la primera pelea de la temporada. Manola Díez y Carolina Ross protagonizaron una intensa discusión, en la que se vio involucrada la mayoría de los participantes, incluyendo Alfredo Adame, quien, sorpresivamente, intentó calmar la situación, ¿qué pasó?

Manola Díez / Redes sociales

¿Qué pasó entre Manola Díez y Carolina Ross en ‘La granja VIP’?

Para la incredulidad de muchos, la pelea entre Manola Díez y Carolina Ross en ‘La granja VIP’ comenzó por una piña. Durante el desayuno, Manola le pidió ayuda a Ross para cortar una piña. La influencer mencionó que no sabía, pero que sí le podía ayudar, lo que provocó la furia de la actriz.

En pleno comedor, Díez comenzó a gritarle que venía al reality a trabajar y no a solo “verse bonita”. Incluso, le reclamó por supuestos gestos y “malas caras” que le estaba poniendo.

“Aquí se viene a jalar, no a hacerse la que me pongo bien bonita, me baño, me visto, alacio, o sea, todos estamos jalando. Y dímelo en la cara, no te andes haciendo la cara a la espalda y gestos porque tengo ojos en la espalda. Te pedí un favor y me dijiste que no sabías. Estamos trabajando en equipo” Manola Díez

Si bien la también cantante intentó defenderse y decir que solo le había dicho que le enseñara a cortar la fruta, Manola siguió alegando que realmente se negó: “Di la verdad, no te hagas, ¿qué sabes hacer? No te andes burlando. No soy tonta”, dijo evidentemente molesta.

Aunque algunos trataron de calmarla diciendo que la joven simplemente no sabía y le debió explicar, la famosa exigió a todos que no la “justificaran”, pues al concurso “se iba a trabajar en equipo”.

Kike Mayagoitia y Manola Díez se pelean por Caro Ross y ¡Alfredo Adame entra al quite!

Posteriormente, Manola Díez se acercó a Caro Ross para hablar del asunto. Al ver que las cosas podrían salir del control, Kike Mayagoitia, conductor de Venga la alegría, se metió, pidiéndole que se calmara. Esto solo provocó que la actriz se enojara aún más y hasta tachara al conductor de “metiche” y “mal amigo”. Incluso sacó a colación que no la salvó.

“Es entre ella y yo, Kike. Hasta para allá, pensé que eras mi amigo, pudiste haberme salvado y no lo hiciste. No seas falso, creí que eras mi amigo. Me dices tranquila a mí y tú muy cool. Te estás metiendo en un pe… que no es tuyo. Pudiste defenderme y no lo hiciste. Creí que eras mi amigo, si prefieres al Patrón, quédate con el Patrón, solo aguanta vara” Manola Diez

Al ver la situación, Alfredo Adame no dudó en “entrar al quite” y tratar de tranquilizar a Manola Díez, quien le empezó a reclamar a todos sus compañeros por “burlarse de ella” tras los acontecimientos. Al final, Manola y Caro se reconciliaron con un abrazo.

“Es broma. Órale para allá. Es broma, al entrevistadero. Es broma”, dijo Adame, mientras Díez seguía diciendo que no le parecía que se “rieran” de ella.

Momentos después, en privado, Manola reconoció que su actitud había sido errónea y Alfredo Adame le recomendó que pidiera perdón, principalmente, para evitar la nominación.

El conflicto dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien la mayoría de los usuarios tacharon a Manola de “exagerada”, muchos aseguraron que la actriz “dará mucho contenido”.

Kike Mayagoitia y Manola Díez se pelean / Redes sociales

¿Cuándo serán las nominaciones en ‘La granja VIP’?

Durante el estreno de ‘La granja VIP’, César Doroteo ‘Teo’ quedó nominado por decisión de los granjeros. El próximo 15 de octubre, los participantes se reunirán en una asamblea para decir cara a cara a quién quieren fuera del reality. Los más votados serán nominados.

El jueves 16 de octubre se realizará una dinámica de salvación y el viernes 17 de octubre se llevará a cabo ‘la traición’, que podría cambiar el curso de las nominaciones.

El 19 de octubre, se sabrá quién es el primer eliminado del show. Estos son los 16 concursantes:

Alfredo Adame Jawy Méndez Sandra Itzel Kim Shantal César Doroteo Omahli Manola Díez Fabiola Campomanes Lis Vega La Bea Eleazar Gómez Kike Mayagoitia Sergio Mayer Mori Lolita Cortés Alberto del Río ‘el Patrón’ Carolina Ross

