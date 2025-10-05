Carolina Ross: De volverse viral por besar a Christian Nodal a convertirse en granjera en La granja VIP 2025

La noche del sábado, durante el partido entre Cruz Azul y Tigres, TV Azteca soltó una bomba que dejó a muchos con la boca abierta: Carolina Ross, la cantante que se volvió viral por besar a Christian Nodal, Carolina Ross, la cantante que se volvió viral por besar a Christian Nodal en pleno escenario, es oficialmente la novena granjera de La granja VIP, el nuevo reality show que se estrena el próximo domingo 12 de octubre a las 20:00 horas.

¿Quién es la novena participante confirmada de ‘La granja VIP’ y cómo fue su revelación?

La novena granjera, Carolina Ross fue revelada en plena transmisión deportiva, cuando Christian Martinoli y Zague presentaron a la intérprete de música regional mexicana como parte del elenco que convivirá en el reality show ‘La granja VIP’.

“Sé que mucha gente dice: ‘Ah, es que Caro es muy tierna’, y sí lo soy, pero también soy muy firme. Y honestamente no me gusta el conflicto, pero si me andan picando, como buena sinaloense no me voy a dejar (…) yo voy a pasármela bien, a divertirme y a agarrar cura”, soltó Ross en entrevista.

¿Qué otros famosos estarán en ‘La granja VIP’ junto a Carolina Ross?

Con Carolina Ross ya son nueve los participantes confirmados para La granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que promete convertirse en el fenómeno televisivo del otoño.

Estos son los granjeros confirmados hasta ahora:

Alfredo Adame : actor y conductor, conocido por sus polémicas.

: actor y conductor, conocido por sus polémicas. Jawy Méndez : influencer y exintegrante de Acapulco Shore.

: influencer y exintegrante de Acapulco Shore. Kim Shantal : modelo y creadora de contenido.

: modelo y creadora de contenido. Sandra Itzel : actriz y cantante.

: actriz y cantante. Alberto del Río ‘El Patrón’ : luchador profesional.

: luchador profesional. Teo (César Doroteo): influencer y comediante.

(César Doroteo): influencer y comediante. Manola Díez : actriz de telenovelas.

: actriz de telenovelas. Kike Mayagoitia : conductor de televisión.

: conductor de televisión. Carolina Ross: cantante y compositora sinaloense.

La combinación de personalidades tan distintas promete conflictos, alianzas, risas y drama, ingredientes clave para que La granja VIP se convierta en el nuevo éxito de la televisión mexicana.

¿Quién es Carolina Ross, la nueva participante de La granja VIP 2025 y cómo se hizo famosa?

Carolina Ross Cuen, nacida el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa, comenzó su carrera musical desde muy pequeña. A los 5 años ya tomaba clases de canto y a los 6 se subía a escenarios locales para interpretar baladas y pop. Sin embargo, su corazón siempre estuvo con el regional mexicano, género que la ha llevado a conquistar millones de seguidores.

Su gran salto a la fama ocurrió en 2013, cuando participó en la tercera edición de La Voz México como parte del equipo de David Bisbal, logrando el tercer lugar. Su interpretación de “Recuérdame” junto a William Espinosa se convirtió en uno de los temas más descargados en iTunes durante esa temporada.

Pero fue en 2018 cuando su nombre se volvió viral: durante un concierto de Christian Nodal, Carolina fue invitada a cantar “Adiós Amor” con él. En medio de la interpretación, se dieron un beso que encendió las redes. Aunque muchos pensaron que había romance, Nodal aclaró que fue una reacción espontánea y que no había relación sentimental entre ellos.

Además, su carrera artística la ha llevado a compartir escenario con personalidades como Andrea Bocelli en 2023, lo que la posiciona como una artista en ascenso con reconocimiento internacional. En el terreno compositivo también ha trabajado de la mano de nombres como Joss Favela y Edén Muñoz, además de contar con el apoyo de Grupo Firme en algunos de sus proyectos.