Eleazar Gómez explota y acusa a Teo de no cumplir lo que prometió en La granja VIP; ¿se armó el pleito?

En La granja VIP 2025, Eleazar Gómez generó controversia al señalar que César Doroteo no cumplió el reto que había prometido para evitar su eliminación. Según el actor de la telenovela Atrévete a soñar, Teo pidió apoyo del público bajo un compromiso específico que no llevó a cabo después de salvarse, lo que desató comentarios dentro del reality show.

Eleazar Gómez acusó a Teo de no cumplir su promesa de depilarse las cejas en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué prometió César Doroteo para evitar su eliminación de La granja VIP?

En La granja VIP 2025 la tensión entre los participantes aumentó y todo comenzó cuando Kim Shantal propuso nuevos retos para los nominados, lo que provocó que César Doroteo quedara en el centro de una controversia por un reto que él mismo lanzó para evitar su eliminación.

El influencer y capataz de esta semana aseguró frente a cámaras que, si lograba permanecer en la competencia, se depilaría las cejas como muestra de agradecimiento y compromiso con el público que lo apoyaba. Sin embargo, una vez salvado, el tema comenzó a incomodar a varios dentro del reality show.

Eleazar Gómez protagonizó diversas polémicas en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo Eleazar Gómez a Teo de que no cumplió su reto en La granja VIP?

La situación estalló cuando Eleazar Gómez decidió recordarle su promesa de manera directa durante la convivencia. Con un tono firme pero sin perder la compostura, le señaló que los compromisos deben cumplirse dentro del juego.

“No es por quererte recordar, mi querido capataz, pero usted dijo claramente que si se quedaba, se quitaba las cejas… y la verdad es que eso no está tan chido porque tenemos que cumplir nuestros retos”, expresó, dejando claro que la falta de congruencia podría generar tensiones innecesarias en la casa.

Tras la presión por cumplir el reto, César Doroteo intentó aclarar por qué no había procedido con la depilación de sus cejas en La granja VIP 2025. Durante la conversación con sus compañeros, explicó que esta semana estaba prohibido el uso de aparatos con energía eléctrica dentro del reality, lo que le impedía realizarse el corte como lo había prometido. Su justificación buscó detener la ola de comentarios, aunque no logró convencer del todo a quienes esperaban verlo cumplir su palabra.

Ante la explicación, Eleazar Gómez respondió de inmediato en La granja VIP y señaló que la falta de electricidad no era un impedimento real y le recordó que tenía alternativas para hacerlo sin violar ninguna regla del programa, incluso ofreció prestarle un rastrillo, al igual que Alberto del Río “el Patrón”, quien también se sumó a la conversación.

El luchador llevó el momento hacia el humor y soltó un comentario que provocó risas entre los presentes. A manera de broma, aseguró que, si quería, él mismo podía ayudarle “con un cuchillo, como Rambo”.

Teo explicó que no podía cumplir el reto por la prohibición de usar aparatos eléctricos esta semana en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la séptima semana de ‘La granja VIP’?

Hasta el momento las nomiandas de la séptima semana de La granja VIP son Fabiola Campomanes, por el legado de Kike Mayagoitia, y Kim Shantal tras perder el duelo contra Alfredo Adame. Mientras que los siguientes nominados se conocerán hoy miércoles 26 de noviembre en la Asamblea.

Uno de los participantes se convertirá en el nuevo eliminado del reality. Esto se sabrá hasta la gala del próximo domingo 30 de noviembre, que se transmitirá por el canal de Azteca UNO y Disney+, a partir de las 20:00 horas.

Recordemos que los expulsados hasta ahora son:



Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Lolita Cortés (abandonó el show)

Manola Díez

Kike Mayagoitia.

