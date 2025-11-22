Natália Subtil se niega a que su hija aparezca en La granja VIP con Sergio Mayer Mori: “No participará”

¡Se acabaron las especulaciones! Natália Subtil puso punto final a los rumores sobre la participación de su hija en La granja VIP. Aunque la producción tenía planes especiales por el cumpleaños de la menor, la modelo brasileña dejó claro que no habrá visita ni mensaje para Sergio Mayer Mori. ¿Qué motivó esta decisión tan contundente? Aquí te contamos todo.

Mira: La granja VIP: Filtran las supuestas votaciones tras la asamblea de nominación, ¿quién sería el eliminado?

¿Sergio Mayer Mori no quería ser papá? / x

¿Por qué Natália Subtil decidió que su hija no esté en La granja VIP?

La polémica se encendió cuando comenzaron a circular rumores sobre la presencia de la hija de Sergio Mayer Mori en La granja VIP. Todo apuntaba a que la producción del reality quería aprovechar el cumpleaños de la menor para organizar una sorpresa dentro del programa. Sin embargo, Natália Subtil, madre de la niña, salió a aclarar la situación con un comunicado que dejó a todos con la boca abierta.

“Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality”, expresó la modelo brasileña en un mensaje contundente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La decisión de Natália Subtil no solo frenó los planes de la producción, sino que también dejó claro que la prioridad para ella es el bienestar emocional de su hija, lejos de cualquier polémica mediática.

Lee: La granja VIP: Sergio Mayer Mori hace polémica confesión de Renato López ¡a casi 10 años de su asesinato!

¿Qué dijo Natália Subtil sobre Sergio Mayer Mori y la producción del reality?

En su comunicado, Natália Subtil fue muy clara: no habrá participación de su hija en La granja VIP, ni siquiera a través de un mensaje grabado. “De igual forma, no realizará ningún video ni contenido solicitado por la producción, ni cualquier otra actividad de carácter similar”, puntualizó.

La modelo también dejó entrever que su decisión está relacionada con las declaraciones que Sergio Mayer Mori, padre de su hija han hecho en el reality. Según Natália, estos comentarios han sido “lamentables” y no contribuyen a un ambiente sano para la menor. Aunque no dio detalles específicos, la tensión entre ambas partes ha sido evidente desde que el actor ingresó al programa.

Esta polémica causa ruido, pues recordemos que cuando Sergio Mayer Mori ingresó a La granja VIP, lo hizo acompañado de su hija, lo que generó gran expectativa entre los seguidores del programa. Muchos pensaron que la menor volvería a aparecer en pantalla, pero Natália Subtil dejó claro que eso no sucederá.

Te puede interesar: Sergio Mayer Mori y la Bea causan escándalo en La granja VIP: una pizza deja a todos sin comida

Natália Subtil se pronuncia en redes sociales

¿Qué dijo Ferka sobre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

La gala del 5 de noviembre de La granja VIP desató polémica cuando Ferka, conductora de Venga la alegría, fin de semana, reveló en vivo detalles de una conversación privada con Natália Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori. El comentario surgió durante la transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate entre los seguidores del reality y usuarios digitales.

Ferka aseguró que Natália Subtil no cree en las disculpas que Sergio Mayer Mori ofreció recientemente dentro del programa. Según la conductora, la modelo considera que esas disculpas “ya han pasado varias veces” y no tienen credibilidad, lo que reavivó las especulaciones sobre la tensa relación entre ambos. La revelación se volvió tendencia, pues Ferka afirmó haber recibido la información directamente de Subtil.

El momento provocó reacciones inmediatas en el foro y en redes sociales. Incluso el conductor del reality cuestionó a Ferka sobre si tenía autorización para compartir esos detalles, a lo que ella respondió que sí, argumentando que Natália se lo comentó con conocimiento de causa. Esta situación dejó claro que la relación entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori sigue siendo tema de controversia pública.

Te puede interesar: ¿Fraude en ‘La granja VIP’? Sergio Mayer Mori asegura que será el próximo eliminado del reality

Natália Subtil y Sergio Mayer Mori / FB: Natália Subtil y Sergio Mayer Mori

¿Cómo fue la relación de Nátalia Subtil y Sergio Mayer Mori?

La relación entre Sergio Mayer Mori y la modelo brasileña Natália Subtil comenzó en 2016 durante el rodaje de la película Un padre no tan padre. En ese entonces, Mayer Mori tenía 17 años, mientras que Subtil contaba con 28. A pesar de la diferencia de edad y del breve tiempo de conocerse, la relación avanzó de manera rápida y, aproximadamente un mes después, Natália anunció su embarazo.

Ese mismo año nació la hija de ambos. Desde el inicio, la paternidad temprana generó conversación pública y dio paso a una relación parental con diversos matices. La relación sentimental entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori finalizó en 2017, aunque la convivencia parental continuó debido a su hija.

A partir de ese momento, surgieron diferencias comunicadas de forma pública. Subtil declaró en diversas entrevistas que el cantante no cumplía con responsabilidades económicas ni mantenía presencia constante en la vida de su hija. Por su parte, Mayer Mori aseguró que existían obstáculos en la comunicación y que sus intentos por ver a su hija no siempre eran correspondidos.

En agosto de 2022, ambos posaron junto a su hija para la portada de una revista bajo el título “La familia que nunca fue”. En la entrevista exclusiva, aclararon que no retomaron su relación sentimental y que su objetivo era mostrar la realidad de su convivencia parental. En años recientes, los intentos de reconciliación se hicieron presentes. En 2023, tanto Subtil como Mayer Mori confirmaron que buscaban mejorar la comunicación por el bienestar de su hija. El cantante declaró que sentía agradecimiento hacia la modelo, aunque los roces se reactivaron nuevamente en 2025 tras declaraciones públicas realizadas, donde se retomaron señalamientos relacionados con la convivencia y la comunicación sobre la crianza de su hija.