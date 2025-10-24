¿Bárbara Mori defiende a Sergio Mayer Mori de las críticas en La granja VIP? ¡La actriz rompe el silencio!

Mientras la semana pasada, Sergio Mayer Mori brillaba por su participación en “La granja VIP” convirtiéndose en el crush de México no solo por su evidente atractivo sino por su personalidad auténtica, esta semana parece que en redes sociales, internautas ya no estarían tan contentos con su participación. Ciertos comentarios y actitudes lo han puesto en la mira. Sin embargo, Bábara Mori no tardó en hacerse presente en medio del escándalo. ¿Lo defendió?

Bárbara Mori dedica mensaje a su hijo en medio e su participación en Lagranja vip. / Redes sociales

¿Por qué están criticando a Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Negativa a dormir con Teo: Sergio Mayer Mori se negó a compartir la suite del capataz con César Doroteo

Uso de apodos e insultos: Durante una conversación con otro participante, Sergio llamó a Teo “Dorothy” y utilizó un insulto homofóbico, l o que desató indignación en redes sociales.

o que desató indignación en redes sociales. Reacción polémica: Su actitud cuando Carolina Ross fue eliminada y la Bea fue salvada fue criticada por parecer hipócrita y poco profesional.

Comentarios sobre la paternidad: Sergio Mayer Mori declaró que “no quería tener hijos” y que “se lo enjaretaron a los 17”

Risa ante insultos: Se rió cuando Jawy insultó al tío Pepe llamándolo “pend...”.

Muchos usuarios califican a Sergio Mayer Mori como intolerante, soberbio y poco humilde, aunque algunos defienden sus acciones como decisiones personales o malentendidos.

¿Qué dijo Bárbara Mori de las críticas que recibe Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Cabe recordar que el pasado viernes, Bárbara Mori compartió un mensaje lleno de cariño hacia Sergio Mayer Mori. Ahora, la actriz ofreció una entrevista a “Venga la alegría”, donde habló sobre la participación de su hijo en ‘La granja VIP’.

Como es su costumbre, la actriz de Rubí no se refirió a las críticas ni polémicas en torno a su hijo, pero sí al cariño que también ha recibido por parte del público.

“Qué te puedo decir de mi hijo, es lo más hermoso de mi vida, creo que cada quien trae lo suyo, me encanta que lo puedan conocer yo estoy perdidamente enamorada de él” Bárbara Mori

¿Qué mensaje le dedicó Sergio Mayer Mori a Bárbara Mori en La granja VIP?

En la primera semana de “La granja VIP”, Sergio Mayer Mori habló de su madre Bárbara Mori en varios momentos y también mencionó lo mucho que significa en su vida.

En una de las dinámicas frente a la fogata en “La granja VIP, los participantes debían hablar sobre la persona que consideran su “fuego” o guía en la vida. Sergio Mayer Mori no dudó en elegir a su madre, Bárbara Mori, como esa figura central en su camino.

El hijo de la actriz compartió que, a pesar de los momentos difíciles y las diferencias que puedan haber tenido, su madre siempre ha sido un pilar en su vida, brindándole apoyo y orientación con amor y fortaleza.

“Mi madre es exactamente como la analogía de una luz que guía parte de mi camino en esta tierra y una de las razones por las que he decidido amarme a mí mismo es por ella. Me da un ejemplo más que un consejo; lo que veo son sus acciones, que me inspiran a crecer y a trabajar en mí al ver lo que ella ha logrado y su amor incondicional” Sergio Mayer Mori

El joven también reconoció sus propios errores y la paciencia de su familia. “Los he hecho pasar por muchas cosas a ambos, la he cagado y siempre han estado ahí, mi papá también. Pero mi madre tiene una sensibilidad espiritual y humana que ha conectado mucho conmigo”, añadió y dijo que su mamá ha sido su “fuego” y fuente de inspiración en la vida.

