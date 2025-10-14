La granja VIP: Sergio Mayer Mori confiesa que tuvo un amorío con una amiga de Bárbara Mori, su mamá ¿Quién es?

El reality La granja VIP continúa generando momentos que se vuelven tendencia, y esta vez fue Sergio Mayer Mori quien acaparó la atención. Pues el hijo de Bárbara Mori sorprendió a sus compañeros y a los televidentes, al revelar una confesión inesperada durante una dinámica del programa.

El joven actor, modelo y cantante no solo ha destacado por su papel como capataz en la primera semana del reality, sino también por sus declaraciones, que han provocado revuelo en redes sociales. Durante una charla casual con los demás participantes, Mayer Mori decidió romper el silencio y confirmar que ¡Tuvo un amorío con una amiga de su mamá! ¿De quién se trata? Aquí te contamos todo.

Hijo de bárbara Mori, Sergio Mayer Mori / Especial

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre la relación que tuvo con una amiga de Bárbara Mori, su mamá?

Durante la noche del lunes 13 de octubre, los concursantes de La granja VIP participaron en la popular dinámica “Yo nunca, nunca”, los famosos comenzaron a lanzar confesiones cada vez más personales. Fue entonces cuando Jawi Méndez, otro de los granjeros, comentó que su hermano había tenido una relación con una exsuegra. Esto llevó a Sergio Mayer Mori a hacer su propia revelación. Sin pensarlo mucho, el actor lanzó la frase:

“Yo nunca nunca me he cog... a una amiga de mi jefa” Sergio Mayer Mori

Dijo entre risas, dejando a todos los presentes sorprendidos. Aunque sus compañeros Kim Shantal y Omahi intentaron detenerlo para evitar que diera más detalles, Mayer Mori continuó bromeando y hasta mencionó a su padre en tono de burla.

“Mi jefa gracias a Dios no ve estas mama... y mi papá me la chu... con amor” Sergio Mayer Mori

Expresó el actor provocando una mezcla de incomodidad y risas entre los demás concursantes. El comentario, emitido durante la transmisión del reality de TV Azteca, rápidamente se viralizó en redes, generando memes, debates y miles de reproducciones en clips compartidos por los fans del programa.

¿Cómo reaccionaron los demás participantes de La granja VIP ante la confesión de amorío de Sergio Mayer Mori?

La revelación de Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’ generó distintas reacciones entre sus compañeros, quienes no podían creer lo que acababan de escuchar. Algunos de los participantes intentaron bromear para relajar el ambiente, mientras otros lo cuestionaron sobre la identidad de la persona con la que habría tenido el amorío.

El hijo de Bárbara Mori, fiel a su estilo reservado, se limitó a confirmar la historia sin entrar en detalles. La situación llevó a usuarios a considerar que el joven no teme hablar de su vida personal ante las cámaras, aunque la declaración pudiera incomodar a su famosa familia.

Cabe recordar que Sergio Mayer Mori fue elegido como el primer capataz de La granja VIP, lo que le otorgó inmunidad y el privilegio de dormir en el cuarto VIP junto a Kim Shantal, otra de las participantes más comentadas del programa. La convivencia dentro del reality ha permitido que el público conozca una faceta distinta de los famosos, quienes poco a poco van revelando aspectos personales de su vida, tal como ocurrió con el joven actor durante esta dinámica.

Te contamos todo sobre el momento que protagonizó Sergio Mayer Mori en La granja VIP 2025. / Foto: IG/smayermori

¿Fabiola Campomanes es la amiga de Bárbara Mori con la que Sergio Mayer Mori habría tenido un romance?

Tras la confesión, el público comenzó a especular sobre la identidad de la misteriosa amiga de Bárbara Mori con la que su hijo habría tenido un encuentro romántico. En plataformas como X y TikTok, varios usuarios apuntaron a Fabiola Campomanes, quien además participa en la misma edición de La granja VIP.

El rumor cobró fuerza porque Campomanes y Mori mantienen una amistad de años, incluso han sido vecinas y sus hijos crecieron juntos. Pese a las especulaciones, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido la información.

