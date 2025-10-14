Wendolee rompe el silencio y revela si la corrieron de La granja VIP por no pasar examen medico

El pasado domingo 12 de octubre arrancó “La granja vip” y uno de las personalidades que se rumoraba formarían parte de este reality era la cantante Wendolee.

De acuerdo con la cuenta de X de “La tía Sandra”, Fabiola Campomanes fue contactada por la producción de “La granja VIP” la semana pasada, debido a que la cantante Wendolee no habría pasado las pruebas de resistencia vitales para este reality.

“No pasó las pruebas de esfuerzo en el examen médico, poniendo en riesgo a la producción a días del estreno”, escribió ‘La tía Sandra”.

Finalmente, el domingo se confirmó la incorporación de Fabiola Campomanes a “La granja VIP”, lo que avivó las especulaciones sobre posibles problemas de salud de la cantante y exacadémica Wendolee.

Wendolee revela por qué no está en La granja VIP

Tras los rumores sobre su estado de salud y su inesperada ausencia del reality, Wendolee, exparticipante de La academia decidió romper el silencio a través de sus redes sociales para aclarar lo ocurrido.

En un video, la cantante explicó con detalle que su salida no tuvo que ver con enfermedad ni con cuestiones médicas, sino con motivos personales y profesionales.

“Justamente yo tengo ya en mi carrera, desde que apareció primera generación, pues ya como cuatro reality shows. Me he dedicado a hacer, obviamente, muchos reality shows, porque de ahí nací, ¿no? “La academia” junto con “Big brother” fuimos pioneros de una era de reality shows en la televisión de habla hispana”, dijo orgullosa.

¿Wendolee quedo fuera de La granja VIP por temas de salud?

Wendolee señaló que, aunque le entusiasmaba la idea de participar en “La granja VIP”. Actualmente se encuentra enfocada en otros proyectos laborales y personales que le impiden formar parte del programa.

“Entonces, ah, no estoy enferma de nada, a nadie le hicieron pruebas de nada. Eh, yo estoy muy bien gracias a Dios, ando feliz de la vida acá por Chicago celebrando varias cosas que ya les voy a comentar, y simplemente, eh, no voy a participar en La granja”,comentó.

Wendolee compartió que incluso antes de que iniciara “La granja VIP” ya había comenzado a recibir críticas por su físico.

Wendolee reacciona a críticas por su cuerpo

Con su característico sentido del humor, Wendolee dijo que los comentarios no le afectaron, aunque reconoció que algunos fueron bastante duros, pues la comparaban con animales. Lo que sí lamentó fue que se juegue con temas de salud.

“Yo me moría de la risa con todos los comentarios que se estaban aventando que si iba a entrar de Puerco 1, que si no había dado el ancho para Vaca 2. La verdad, saben ustedes el humor que yo me cargo y yo de verdad me cagaba de la risa”, dijo.

La exacadémica también hizo un llamado a reflexionar sobre los estigmas relacionados con el cuerpo y la salud.

“Pero ya el inventar cosas de la salud, eso sí me preocupa un poco porque sigue fomentando la idea de que los gordos automáticamente estamos enfermos”, expresó.

