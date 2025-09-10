¿Quién es Wendolee, exparticipante de ‘La academia’ que fue hospitalizada de emergencia?

Lo que debió ser una noche llena de romance para Wendolee Ayala, mejor conocida solo como Wendolee, terminó con una ida de emergencia al hospital, donde estuvo “con tubos y conectada”.

En una entrevista para TVNotas, la exparticipante de ‘La academia’ contó que, tras una crisis matrimonial con su marido, tuvo una noche especial de reconciliación. Aunque las cosas iniciaron bien, en algún punto, comenzó a sentirse mal y su esposo, pese a lo penoso que pudiera ser explicar lo sucedido a los médicos, la llevó a emergencias.

“En una de las reconciliadas casi me muero, literal. Hubo una emergencia se*ual. Nunca me había pasado en la vida. Estábamos en el ‘amorts’ y acabamos en urgencias, hospitalizada”, contó.

Wendolee Ayala conoció a Tood en 2005 y se casaron el 2013 / Especial

Mira: Andresse, exacadémico, llega al Lunario; ¡cuesta subir la cuesta!: “El reality es solo el trampolín”

¿Qué le pasó a Wendolee, exparticipante de ‘La academia’ y por qué terminó hospitalizada?

La cantante Wendolee narró que, en su momento, llegaron a pensar que su hospitalización pudo estar relacionada con sus problemas de epilepsia. No obstante, tras los estudios correspondientes, le diagnosticaron un síndrome llamado ‘cefalea coital’.

Según sitios médicos especializados como Mayo Clinic, esta afección es un dolor de cabeza que se desencadena durante o después de la actividad sexual. Aunque suele durar poco tiempo y normalmente es benigna, siempre es recomendable ir al médico para descartar una posible hemorragia cerebral.

“Llegamos al hospital y el doctor le dice a mi marido: ‘¿Qué le pasó a la mujer?’ Él le dice: ‘Estábamos haciendo ejercicio’ ¡Imagínate eso a la una de la mañana! (ríe). Me dio un dolor de cabeza horrendo. Me dolía más que un parto de los que ya había pasado. Sentía que me iba a morir. Era un dolor fuerte. No alcanzaba a respirar”, manifestó Wendolee.

Y agregó: “Soy gordibuena, pero sana, porque no tengo diabetes, hipertensión ni nada de eso. Ese día se me disparó la presión y eso detonó el dolor. Sufrí de exceso de amor”.

Wendolee / Redes sociales

No te pierdas: Exacadémico Cristian Salguero lanza nuevo sencillo “Tóxico” y prepara gira

¿Quién es Wendolee, exparticipante de ‘La academia’?

Wendolee Ayala, mejor conocida solo como Wendolee, es una cantante originaria de Coahuila. Actualmente tiene 43 años y está casada con su esposo, Todd Hill, un químico estadounidense, desde 2013.

Se hizo famosa por haber participado en ‘La academia’, en 2002, donde se caracterizó por su potente voz y gran personalidad. Si bien no ganó el reality, tuvo una fructífera carrera artística.

Lanzó algunos sencillos y estuvo de invitada en varios programas de televisión como ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’.

En cuanto a su vida personal, actualmente está felizmente casada y tiene dos hijas. Aunque ha estado ausente de la televisión en los últimos años, ahora está lista para regresar con un nuevo proyecto.

Wendolee estado de salud / Redes sociales

¿Qué proyectos planea Wendolee para el futuro?

La exacadémica Wendolee declaró que ya estaba planeando su regreso a la industria musical en México: “Cantar cada fin de semana te va haciendo fuerte para los escenarios”, dijo.

Y agregó: “Además, tengo la fortuna de que solo canto los fines de semana y durante la semana soy mamá de 2 niños hermosos que tienen todo mi tiempo”.

Aunque ama su carrera musical, busca compaginarla con su faceta de madre, por lo que no le preocupa si tiene la misma popularidad o no que otros exacadémicos como Yuridia o Carlos Rivera.

“A lo mejor no me he posicionado como Yuridia, que salió del mismo show que yo, pero sí me siento muy realizada, porque he logrado grandes cosas”, puntualizó.

Mira: “Ardidas y Dolidos”: Exacadémicos se reúnen en un show musical interactivo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Entérate!