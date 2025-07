Andresse, exacadémico, llega al Lunario; ¡cuesta subir la cuesta!: “El reality es solo el trampolín”

El próximo 17 de julio, el exintegrante de La academia 2022, Andresse, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, donde ofrecerá un emotivo tributo a los artistas que han marcado su vida. El espectáculo incluirá versiones especiales de temas icónicos, comenzando con “El triste”, la emblemática canción que hiciera famosa José José.

Lo vimos en La academia 2022 / Francisco Mancera / TVNotas/ 2025

En entrevista con TVNotas, Andresse compartió su emoción por este importante paso en su carrera:

“Estoy contento y nervioso porque falta poco tiempo, pero me siento honrado. Es un sueño hecho realidad cantar en el Lunario como solista. Me acompaña una gran banda, músicos que tocaron con íconos como José José y Juan Gabriel. Es un show cuidado hasta el más mínimo detalle”.

Aunque aún no ha tenido contacto con los hijos de José José, espera que su versión de “El triste” sea bien recibida:

“No he podido hablar con nadie, pero espero que les guste. Lo hice con mucho respeto, por lo que representa este gran artista en nuestra cultura”.

Andresse, el exacadémico, también destacó que ahora trabaja de forma independiente:

“Ya no tengo disquera, pero tengo un equipo que está al tiro. Estoy creando lo que realmente quiero interpretar y proyectar. Tenía muchas ganas de hacer cosas con big band. Hice un dueto con Kika (Edgar), quien me abrazó y apoyó muchísimo. Me siento contento con los pasos que he dado”.

El cantante Andresse este 17 de julio llega al Lunario del Auditorio Nacional. / Especial

¿Quién es Andresse?

El camino no ha sido fácil. Andresse recuerda sus inicios en la Ciudad de México:

“Cuando llegué antes del reality, viví con varios chavos en un departamento. A veces no teníamos ni para comer, pero nos apoyábamos. Poco a poco fuimos ganando un lugar. Aunque estoy lejos de casa, siempre trato de estar presente. Tengo una canción que dice: ‘Cómo duele ver pasar los años en mis viejos y no estar allá’. No me entristece, me inspira y me da fuerzas para seguir luchando”.

El exacadémico adelantó que este año lanzará temas de su autoría en colaboración con otros artistas:

“La composición es un mundo diferente que estoy explorando. También seguiré interpretando canciones de estos grandes íconos. Aunque algunas no eran de su autoría, su voz enchinaba la piel, y eso es lo que quiero provocar en la gente”.

Finalmente, Andresse agradeció el apoyo de la televisora que le abrió las puertas:

“La relación con Televisión Azteca está muy bien. Me han dado espacios y siempre se los agradeceré. Pero esta carrera es de uno solo, y aunque voy paso a paso, estoy seguro de que llegaré a la meta”.

Andresse, cuyo nombre real es Andrés Encinas, es un cantante mexicano originario de Ciudad Obregón, Sonora, que ha ganado reconocimiento por su versatilidad vocal y estilo contemporáneo. Su carrera despegó tras su participación en televisión en 2020 en La voz, cuando tuvo como coaches a Belinda, Ricardo Montaner, María José y Christian Nodal, y desde entonces ha fusionado géneros como el pop, la balada y el regional mexicano. Entre sus temas más populares se encuentran “Antes”, “Segundas partes” y “Mía”, los cuales acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. En 2022, obtuvo el segundo lugar en La academia 20 años, lo que consolidó su presencia en la escena musical. Poco después de finalizar su participación. Fue invitado por Emir Pabón, líder de grupo Cañaveral, para unirse a la gira junto con otros exacadémicos. Su debut con Cañaveral se dio en presentaciones en Estados Unidos, donde rápidamente se ganó un lugar dentro del grupo gracias a su carisma y talento vocal. Aunque su participación fue destacada, Andresse dejó de formar parte oficialmente del grupo en octubre de 2023, para enfocarse en su carrera como solista y en proyectos personales. Actualmente, trabaja de forma independiente.

