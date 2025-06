Exacadémica comparte su proceso de sanación tras difíciles momentos: “Nada es para siempre”

La actriz Fátima Molina compartió a TVNotas cómo ha aprendido a navegar por el dolor, aceptando el presente, mientras consolida su carrera en la actuación y sueña en grande con llegar a Hollywood y más allá.

“Este es el planeta de los eternos duelos”, reflexiona. “Vivimos en duelo constante y no nos damos cuenta, la frustración es que nos dicen que solo tenemos que vivir la felicidad cuando tenemos tantas emociones con las que venimos incluidas y si supiéramos gestionarlas viviríamos de otra manera, pero las redes sociales y todo nuestro entorno nos dice que es (solo) ‘felicidad’”, dijo respecto a las imposiciones sociales sobre cómo vivir un duelo, algo que lamentablemente ella ha tenido que atravesar desde que fallecieron sus padres en 2019.

Fátima fue parte de la sexta generación de La academia. Hizo su carrera enfocada en la actuación y fue nominada a un premio Ariel / Luis Pérez

Fátima reconoció que ha atravesado momentos emocionalmente difíciles, aunque no ha sufrido de algún trastorno de salud mental. Sin embargo, valora profundamente el papel de la red de apoyo emocional en los momentos complicados: “He vivido momentos en la vida donde me he sentido mal, no ha habido como un diagnóstico, pero pienso que todos en la vida tenemos altibajos, a mayor o menor grado. Nos agarramos de lo que podemos, creo firmemente en la importancia de las redes, sea tu familia, tus amigos. Somos seres sociales, el relacionarnos, la importancia de sacar lo que sentimos, poder decirle a alguien ‘vivo momentos de soledad en este momento’”.

No obstante, la actriz menciona que está consciente que todo pasa y se centra en esa esperanza: “Todo de verdad es momentáneo, nada es para siempre. Tener en cuenta que todo cambia, esta realidad que vemos, mañana será diferente”, indicó.

Fátima Molina y su familia / Archivo TVNotas

Además de asistir a terapia, una de sus formas de sanar ha sido a través del cariño de una nueva compañera: Una gatita que adoptó recientemente. “Adopté una gatita y agrega tanta felicidad a mi vida que yo no entendía eso antes porque a mí me decían personas que estaban tan conectados a sus mascotas que dicen ‘son mi vida’, y tú dices, ‘claro’, hasta que no la tienes y conectas con una mascota de esa manera, lo vas a entender”.

Para Fátima las redes de apoyo son importantes en los momentos complicados. Adoptó una mascota que le ha ayudado mucha felicidad. / Redes sociales

La terapia ha sido una herramienta clave para mantenerse en equilibrio, aunque dijo, no solo recurre a ella debido a los momentos difíciles: “Dicen que solo cuando estamos mal vamos a terapia. Sé que es un lujo también muchas veces, pero para mí es importante no solamente en los malos momentos sino también en los buenos poder hablar, sacar, porque ahí uno va reflexionando y va pudiendo tomar decisiones, caminos distintos y no solamente quedarte con una opinión propia”.

Aunque su mayor miedo es que le pase algo a las personas que quiere, tras la tragedia familiar que vivió y la explosión ocurrida en su departamento en 2021, actualmente, Fátima vive una etapa estable, trabajando en proyectos que le apasionan como una nueva serie llamada ‘No tengo miedo’, mientras cuenta el apoyo y amor de sus seres queridos: “Estoy consciente de que la vida no es lineal y que no siempre se está igual, pero hoy estoy bien”, afirma.

¿Fátima Molina vuelve a las telenovelas y a la música?

Aunque su formación artística comenzó en ‘La academia’, y más tarde se consolidó como actriz en telenovelas y cine, Fátima no descarta volver al mundo de los melodramas a pesar de que en su primer protagónico lidió con críticas debido a su apariencia e incluso el rechazo y discriminación para estudiar actuación en el CEFAT. La exacadémica nos dijo que no hay rencores e incluso ha tenido nuevas propuestas para estar en televisión: “No ha pasado nada malo porque la gente que está ahí, los que dirigen siempre se van moviendo. Hoy no están esas personas. Conozco a mucha gente de ahí que me cae muy bien, que si tuviéramos las pláticas que ya han pasado y estoy muy bien (con ellos) y si hubiera el tiempo indicado, que no esté en un proyecto y el ofrecimiento, ¿por qué no?”.

Y agregó: “No estoy peleada con ninguna historia (ni) el género de telenovela, la realidad es que fue divertido, me la pasé muy bien con mis compañeros, tuve un director increíble que volvería a trabajar mil veces con él y que no me gusta decir ‘nunca jamás’. Ha habido pláticas, solo que en este momento tengo otros proyectos, pero no es que esté cerrada, es que luego las conversaciones no llegan a tiempo o al momento indicado”.

Rebecca Jones y Fátima Molina / Redes sociales

Aunque enfocó su carrera en la actuación, nos compartió que no ha dejado del todo la música: “Hay un proyecto que filmé el año pasado que trae mucha música. Un personaje increíble de una mujer que existió y que fue la primer artista en llenar teatros en Europa. Era una cantante y grabamos canciones en estudio y todo, entonces hay música por ahí. No me estoy aventando como solista, pero en lo que yo hago hoy por hoy si la música también viene, me gusta usarla como herramienta y uno nunca sabe lo que va a pasar mañana”, compartió.

Por último, nos dijo que como actriz busca una proyección internacional como exacadémicas como Melissa Barrera, aunque tiene claro que su mirada va más allá de Hollywood: “Me encantaría trabajar no solo en Estados Unidos, también en España, Argentina, Japón o Corea. Donde haya buenas historias, ahí quiero estar. Mi mente se expande con la actuación”, concluyó.

¿Quién es Fátima Molina?

Saltó a la fama en 2008 al participar en la sexta generación de La academia



Al salir del reality fue parte del grupo musical G6 junto a otras exacadémicas como Valeria, Alex Garza, María Fernanda y Jackie



junto a otras exacadémicas como Valeria, Alex Garza, María Fernanda y Jackie Ha participado en series como El Dandy, El Vato, Tres milagros, La Doña, Diablero, entre otras



entre otras Protagonizó la telenovela Te acuerdas de mí en 2021. Trabajó junto a Rebecca Jones (qepd)



en 2021. Trabajó junto a Rebecca Jones (qepd) En cine brilló en Sueño en otro idioma y fue nominada al Premio Ariel

Fue madrina de la obra de teatro ‘El día que las estrellas dejaron de brillar’ la cual aborda las desapariciones forzadas en México y cómo se transita el duelo. / Luis Pérez

Los difíciles momentos de Fátima Molina

En 2019 sufrió la pérdida de sus padres en Guadalajara. Fátima recibió la llamada de su padre donde le confesó que terminó con la vida de su exesposa y luego él también se quitó la vida. La ayuda llegó demasiado tarde.

En 2021explotó el edificio en el que vivía Fátima Molina y por una fuga de gas. Ella se encontraba dentro. Se reportó la muerte de una persona, pero afortunadamente Fátima y su hermana salieron ilesas. La actriz fue desalojada junto a más vecinos afectados y emprendieron un proceso legal colectivo por los daños provocados.