¿René Franco nuevo crítico de La granja VIP? “Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ no tienen inteligencia emocional”

El nombre de René Franco suena para integrarse como crítico a La granja VIP y no descarta generar controversia. El polémico conductor nos dio su opinión afilada sobre algunos participantes del reality: “ Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ (Alberto del Río) no tienen inteligencia emocional ”.

René también destacó que la participación de estos 2 granjeros, que en el pasado tuvieron problemas legales: “Parece un tema de reinserción social”.

René Franco arremete contra Eleazar Gómez y Alberto del Río por La granja VIP / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué René Franco podría integrarse como crítico en La granja VIP?

Recordemos que el periodista de espectáculos, René Franco, ya ha participado como panelista en este tipo de formatos. Explicó por qué está dispuesto a formar parte de La granja VIP: “Por lo de Ferka, la gente empezó a decir: ‘Este wey estaría bien, sí funcionaría’. Si ese es el nivel de discusión que traen, claro que funcionaría. Por eso no hice La casa de los famosos este año. Estaban muy light, pero si la idea es causar polémica, a mí me cae ideal”. En redes sociales ya ha tenido sus primeros enfrentamientos con Ferka, quien es panelista del reality y de quien considera que sus polémicos comentarios podrían meterla en un problema.

“La conozco de hace años. Ha intentado mucho. Conoce los reality shows. Ha aprendido a hacer la polémica, pero vamos a ver si no se lleva un susto por alguna respuesta que le den. Es lo que estoy tratando de advertir también”, dijo.

Siente que la conductora se ha excedido, por lo que, considera, debería analizar más sus palabras antes de intervenir en el panel: “Puede estar un poco pasado, puede tener límites medio raros ahí. Tiene que pensar un poco más, porque sí es muy tentador decir cosas, tener reacciones y llegar al trending topic, pero también luego eso causa dolores de cabeza... Creo que podría moderarse un poco más”.

René Franco habla sobre su rivalidad con Ferka / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es la razón por la que René Franco quiere participar en La granja VIP?

De acuerdo con René Franco estos realities dejan ver temas de importancia social, los cuales le gusta abordar. “Estoy a favor de que se hable de machismo y homofobia todo el tiempo, mientras la gente hable de eso y se dé cuenta qué sí es y qué no es. (En LCDLFM) Mario Bezares también fue a reinserción social. Con Wendy Guevara el tema trans muy fuerte también tuvo que ver con eso. Ha habido temas muy serios en estos reality shows. A mí me gusta estar en eso, en los temas que importan”.

Como buen crítico, René nos compartió su análisis de los concursantes de La granja VIP y sus pronósticos de quiénes podrían avanzar más: “Adrián Marcelo (de LCDLFM) era un gatito comparado con ellos. Estos se dicen de todo. Manola Diez actúa como si estuviera loca, pero no sé. Alfredo Adame sabe mucho de esto, pero sigue perdiendo un poquito el control. Kike Mayagoitia, quién sabe. Al igual que Kim Shantal, no sabemos sabe qué hace. Lis Vega y Fabiola Campomanes, maduras: Pueden llegar a la final. ‘La Bea’ y César Doroteo son divertidos y pueden también llegar a la final”.

¿Cuál es la razón por la que René Franco quiere participar en La granja VIP? / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es René Franco y cuál es su trayectoria?

Inició su carrera a mediados de la década de los 90 como reportero de cultura.

En 1996 se convirtió en locutor y conductor principal del programa La taquilla .

. En la década de los 2000 trabajó para programas de TV Azteca como La academia , donde mostraba el detrás de cada concierto.

, donde mostraba el detrás de cada concierto. En 2005 participó en Big brother VIP y tuvo su programa por Unicable, Es de noche y ya llegué , el cual duró más de 12 años al aire.

En 2023 y 2024 fue panelista de La casa de los famosos México y actualmente tiene su canal de YouTube La taquilla, con René Franco.

