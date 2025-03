René Franco defiende a Gala Montes y le dice “ignorante” a Crista Montes tras entrevista con Adrián Marcelo

La entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes, mamá de Gala Montes, ha causado mucho revuelo en redes sociales. Desde su publicación el pasado 23 de marzo, el video de la conversación ha acumulado casi tres millones de vistas en YouTube.

Durante la conversación, la señora aseguró haber sido violentada por sus hijas, Gala y Beba. También sostuvo que esta última envidiaba a su hermana y solo la apoyaba por interés.

Hasta el momento, las hermanas Montes no se han pronunciado ante lo dicho por su madre. No obstante, en el pasado han declarado que ella era quien las agredía de forma física y verbal. Incluso, la propia actriz acusó a su mamá de haberse aprovechado económicamente de ella.

En medio de toda esta polémica, René Franco aprovechó su programa ‘La taquilla’ para dar su contundente opinión sobre el tema. Durante la emisión más reciente de su show, el presentador defendió a Gala Montes y afirmó que su madre solo quedó “peor” con sus declaraciones.

El también expanelista de ‘La casa de los famosos México’ resaltó que, para la señora, es una “obligación” que sus hijas trabajen para mantenerla.

“(Ella piensa), pues, que ‘mis hijas chambeen. Yo ya no chambeaba’. Se está autoacusando, en ese momento, de haber explotado la capacidad laboral de sus propias hijas, pero unas niñas chiquititas”, expresó.

Por supuesto, la postura de Franco provocó muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos lo respaldaron, otros aseguran que Crista es la “víctima” de la violencia de unas hijas “malagradecidas”.

Hasta el momento, Crista Montes no ha dicho nada sobre las declaraciones de René Franco. Sin embargo, en su momento, le mandó un contundente mensaje a todos aquellos que la han criticado por acceder a una entrevista con Adrián Marcelo.

A través de X (antes Twitter), dejó ver que no le interesaban los señalamientos en su contra, asegurando que el dinero que le ofreció Adrián le ayudará a subsistir, pues sus hijas no se preocupan por ella.

Crista Montes

“La oferta que me hizo Adrián Marcelo es una oportunidad que no se le ofrece a nadie. Me la ofrecieron a mí. Lo cierto es que el día de mañana me voy a enfermar, y no voy a tener ni hijas, ni dinero, y tengo un chin… de deudas que mis hijas no van a pagar ni me van a ayudar. Nadie piensa en eso”.