René Franco reta a Ricardo Pérez cara a cara por burlarse de la prensa ¿El comediante ya le contestó?

La guerra entre Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’,y la prensa está muy lejos de terminar después de que el también standupero subiera a YouTube una parodia contra los programas de espectáculos, ahora René Franco arremete contra él. ¿Qué fue lo que le dijo?

¿Por qué Ricardo Pérez hizo enojar a la prensa de espectáculos?

Hace poco Ricardo Pérez, standupero y novio de Susana Zabaleta les reclamó a los reporteros por un tropiezo que sufrió la actriz, y posteriormente el influencer usó su pódcast para decir que ya estaba cansado de los reporteros y manifestó que jamás necesitaría de ellos, ya que su fama nació en redes sociales.

La polémica no acabó allí, después, cuando los medios encontraron sola a Susana e intentaron entrevistarla, un amigo y aparente empleado de Ricardo, identificado como Rori, empezó a molestar a los comunicadores con preguntas tipo: ‘¿Estás orgulloso de lo que ganas siendo reportero?’ o ‘¿No te casas de estar las 12 horas aquí?’.

Muchos conductores de programas de espectáculos se dijeron indignados por esto, asegurando que esta clase de cosas solo perjudican la carrera de Susana Zabaleta.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, ya que el standupero, junto a su compañero, José Luis Slobotzky, lanzó una parodia sobre los programas de espectáculos, que ofendió a muchos reporteros y conductores del gremio.

Ricardo Pérez se pelea con la prensa / Redes sociales

¿Por qué la prensa abucheó a Susana Zabaleta tras parodia de Ricardo Pérez?

Después de la parodia que realizó Ricardo Pérez, Susana Zabaleta fue abucheada por la prensa, dado que la actriz los apoyó con el grito ‘prensa digna’, lo cual no les habría gustado a los reporteros. Por esta razón, en sus redes, señaló este episodio de presunta misoginia por parte de los medios de comunicación.

Ante la polémica, el standupero Ricardo Pérez respaldó a su novia reapareció en sus redes sociales para apoyarla. Reosteó el reclamo, aceptó la responsabilidad de su comedia y pidió el apoyo de sus fans para promocionar los próximos shows de la cantante.

“La prensa digna yéndose con todo a Susana por una crítica que hicimos nosotros. Rífense poniendo las fechas de Susana en todos los posts de la prensa digna”, escribió el conductor de “La cotorrisa”.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez llevan un romance muy comentado / TVNotas

¿Qué dijo René Franco sobre Ricardo Pérez y la polémica parodia de la prensa de espectáculos?

Ahora, el presentador René Franco no se guardó nada al referirse a Ricardo Pérez, el comediante que ha hecho parodias de varios presentadores y figuras públicas, incluida Susana Zabaleta. A diferencia de otros conductores que han promovido un veto contra Pérez, Franco subrayó que el standupero nunca ha necesitado de la prensa, por lo que cualquier intento de censura sería inútil.

“No le saco, pero tú gritas desde lejos, desde tus trincheras y te quejas porque te pisaron tus zapatitos cinco veces los reporteros. El día que quieras, cuando quieras, nos vemos, a menos que sean tus maneras cobardes de contestar desde tu propia trinchera”. René Franco

René Franco opinó sobre el impacto que el comediante ha tenido en la carrera de Susana Zabaleta. Aunque la cantante aclaró recientemente que no es responsable de las expresiones controvertidas de su novio, Franco afirmó que Pérez representa un peso negativo para ella. Incluso extendió la crítica a su socio Slobotzky, advirtiéndole que no se deje influenciar por “Yoko Ono y John”, en referencia a la famosa pareja que acabó con los Beatles.

Ricardo Pérez hace parodia de la prensa / Redes sociales

Asimismo, René Franco destacó que los comediantes infiltraron a un colaborador de su equipo para interferir con la cobertura periodística de la nota de Susana Zabaleta. “Mandaron un chavo a joderle la nota… Ahí está lo vergonzoso de cuando un comediante cree que tiene licencia para decir lo que sea, pero hay límites y hay reglas y formas”, concluyó.

Con estas declaraciones, usuarios señalaron que René Franco no teme enfrentarse a Ricardo Pérez y reafirma su apoyo a la prensa, mientras la polémica entre presentadores y comediantes continúa generando debate en el medio del espectáculo.

Al momento, Ricardo Pérez no ha contestado a las fuertes declaraciones de René Franco. ¿Habrá pleito?

