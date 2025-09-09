Susana Zabaleta rompe el silencio sobre su reacción al show de Ángela Aguilar ¿La criticó?

Susana Zabaleta se le quedó viendo fijamente a Ángela Aguilar mientras cantaba “Paloma Negra” en el evento 300 líderes, y aunque parecía sonreír, su gesto desató una ola de especulaciones. ¿La soprano estaba juzgando su talento vocal o simplemente disfrutaba la presentación? La polémica creció tanto que Zabaleta tuvo que romper el silencio… y lo que dijo dejó a todos con la boca abierta.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre la presentación de “Paloma negra” en vivo de Ángela Aguilar?

¡Se le quedó viendo fijamente y con una sonrisa que desató el chisme! Durante el evento 300 líderes en la CDMX, Ángela Aguilar interpretó “Paloma Negra” frente a una audiencia selecta, pero lo que más llamó la atención fue la mirada intensa que le lanzó Susana Zabaleta desde su asiento. ¿Aplauso o crítica? Las redes se dividieron.

Mientras algunos internautas aseguraban que la soprano estaba juzgando la técnica vocal de la hija de Pepe Aguilar, otros defendían que se trataba de una muestra de admiración. La polémica escaló tanto que la propia Susana Zabaleta tuvo que salir a aclarar qué pensó realmente al escucharla cantar en vivo.

“No es cierto, no fui la única que la traté”, respondió escuetamente cuando la prensa la abordó en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Aunque intentó esquivar el tema, su pareja Ricardo Pérez intervino para frenar las preguntas, acusando a los reporteros de buscar solo polémica y no hablar de los proyectos artísticos de la actriz.

Pero Zabaleta no se quedó callada del todo. Ante la insistencia, soltó una frase que dejó claro su sentir: “(Me da) mucha tristeza ver cómo la gente los trata. Son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero también es que son muy chiquitos”.

¿Qué piensa Susana Zabaleta del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal y del hate que reciben en redes?

A pesar de la controversia, Susana Zabaleta reconoció el talento de Ángela Aguilar y Christian Nodal. “Están haciendo grandes cosas dentro del regional mexicano”, afirmó, dejando claro que más allá del escándalo, hay una carrera sólida que merece reconocimiento.

Finalmente la soprano no dudó en aplaudir el esfuerzo de ambos por mantener viva la música mexicana, aunque también lamentó que el foco esté en su vida personal y no en sus logros artísticos. “Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana”.

Así respondió Susana Zabaleta a la polémica con Ángela Aguilar:

¿Por qué Ricardo Pérez explotó contra la prensa tras el gesto viral de Susana Zabaleta hacia Ángela Aguilar?

El comediante Ricardo Pérez, pareja de Susana Zabaleta, no se contuvo ante la insistencia de los reporteros. Desde el primer momento mostró molestia por las preguntas sobre Ángela Aguilar y cuando la actriz tropezó mientras caminaban, estalló: “¡Se les está diciendo!”.

La escena se volvió aún más tensa cuando acusó directamente a los medios de solo buscar chisme por un video viral en TikTok. “Ya le preguntaron todo lo que querían saber, para qué la quieren molestar con alguien. ¡Se les está diciendo! Vienen a buscar un chisme, no le quieren preguntar cuál va a ser la siguiente ciudad en la que se va a presentar, no le quieren preguntar cómo le ha ido; lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable”, sentenció.