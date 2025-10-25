¿Ángela Aguilar hundida o embarazada? Cancela más fechas de su gira Libre corazón, ¡Kunno habla, sabe por qué!

La esperada gira “Libre corazón” de Ángela Aguilar aún no comienza y ya enfrenta una serie de complicaciones que han encendido las alarmas entre sus seguidores. A unas semanas de su arranque oficial, la cantante mexicana ha cancelado varias presentaciones , desatando especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de esta decisión. ¿Fue por baja venta de boletos? ¿Está embarazada?

¿Ángela Aguilar regaló boletos para su “Libre corazón tour”?

En las últimas semanas, TikTok se ha convertido en el centro de una nueva polémica en torno a la gira Ángela Aguilar y su “Libre corazón tour”. Usuarios han comenzado a compartir videos en los que aseguran que la cantante estaría utilizando dicha plataforma para lanzar dinámicas con las que supuestamente se ofrecen boletos gratuitos para sus presentaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, al revisar los enlaces incluidos en dichos clips, se ha comprobado que estos redirigen a sitios oficiales de venta de boletos . Aunque las entradas no son realmente gratuitas, lo que más ha generado comentarios es la gran cantidad de lugares aún disponibles, sobre todo en recintos como el Teatro Ritz, en Elizabeth, Nueva Jersey.

Estas observaciones han alimentado las especulaciones de que la venta de boletos no ha alcanzado los niveles esperados y que esta supuesta estrategia de “regalos” podría tratarse, en realidad, de una táctica publicitaria para aumentar el interés del público .



¿Cuántas fechas ha cancelado Ángela Aguilar del “Libre corazón tour”?

El anuncio de la gira “Libre corazón tour” generó gran expectativa. Sería el primer tour en solitario de Ángela Aguilar por Estados Unidos, con conciertos planeados en ciudades clave como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Houston. Sin embargo, el entusiasmo inicial se ha visto opacado por una ola de cancelaciones.

Primero, fueron tres las fechas afectadas: los conciertos del 24 y 26 de octubre en Nueva Jersey y Pensilvania, y el del 14 de noviembre en Carolina del Norte. Aunque no hubo una explicación oficial, en redes se dijo que se debía a la baja venta de boletos.

A esto se suman tres nuevas cancelaciones, confirmadas a través de Ticketmaster: las funciones del 1, 2 y 23 de noviembre en Indianápolis, Chicago y Denver fueron dadas de baja de manera definitiva .

La boletera ya informó que los reembolsos se realizarán en los próximos días, aunque en las redes sociales los fans han manifestado su descontento por la falta de comunicación directa de la cantante o su equipo por no saber las razones.



Cancelan más conciertos de la gira “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar / Ticketmaster y canva

¿Por qué Ángela Aguilar está cancelando sus conciertos de la gira “Libre corazón”, está embarazada?

Algo que ha generado molestia en redes sociales es el silencio de Ángela Aguilar tras las múltiples cancelaciones de sus conciertos en Estados Unidos. Y es que, aunque la hija de Pepe Aguilar ha sido centro de críticas por sus acciones en el ámbito personal, muchos son seguidores de ella y esperaban verla cantar.

Sin embargo, quien sí habló entre los micrófonos de TVNotas fue su amigo Kunno, quien al ser cuestionado acerca del tema dijo:

Es algo que les voy a contar más adelante. Sé la razón, es algo interesante que sé que les va a sorprender mucho Kunno

Ante sus declaraciones le cuestionamos si la razón era porque estaba embarazada, Kunno reaccionó con una carcajada y dijo: “Espérenme, aguántenme”. De esta manera el influencer famoso por sus pasarelas en redes, generó más dudas con su respuesta.

A día de hoy, Ángela Aguilar no ha dado declaraciones sobre estas cancelaciones.

