Filtran video de la reacción de Ángela Aguilar a los abucheos en concierto de Christian Nodal en Monterrey

Ángela Aguilar vivió un incómodo momento en plena presentación. Durante el concierto que Christian Nodal ofreció en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con motivo del 92 aniversario de la institución, la presencia de la cantante entre los asistentes desató una fuerte polémica.

Mientras, Christian Nodal se encontraba sobre el escenario, algunos estudiantes notaron que tras bambalinas estaba Ángela Aguilar, lo que de inmediato generó reacciones divididas. Varios de los presentes comenzaron a abuchearla y a gritar el nombre de Cazzu, la expareja del cantante y madre de su hija.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Cuál fue la reacción de Ángela Aguilar a los abucheos en concierto de Christian Nodal?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia la reacción Ángela Aguilar, quien se muestra seria, mientras toma un sorbo de agua al escuchar los abucheos y los gritos a su alrededor.

El clip rápidamente se viralizó y llegó hasta Maryfer Centeno, quien compartió su interpretación del gesto de Ángela Aguilar.

“Hasta tiene que pasar agua totalmente tensa, está calmándose, está nerviosa. Ángela Aguilar la está pasando extremadamente mal. La vemos con un rostro congelado, tieso y contenido. Con ganas de explotar de la impotencia”, comentó Centeno a través de TikTok.

De acuerdo con la experta, la joven cantante trató de mantener la compostura, aunque su lenguaje corporal revelaba incomodidad y frustración frente a la reacción del público.

¿Qué publicó Ángela Aguilar en sus redes tras abucheo en concierto de Christian Nodal en Monterrey?

Tras la controversia, Ángela Aguilar reapareció en sus redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a los abucheos. En la imagen, la hija de Pepe Aguilar posa con una cadena y un dije en forma de cruz.

La joya llamó la atención de inmediato, ya que se trata del mismo accesorio que previamente había causado polémica, pues se especuló que pertenecía a Cazzu.

Esta coincidencia encendió nuevamente el debate entre los seguidores de ambas artistas y abrió la discusión sobre si Ángela estaba enviando un mensaje intencional o simplemente compartía un detalle personal.

Video viral muestra a Ángela Aguilar con rostro serio mientras escuchaba los gritos de “Cazzu” en pleno concierto de Nodal. / Instagram: @angela_aguilar

Otros momentos en los cuales Ángela Aguilar ha sido abucheada

Durante el EDC México 2025, en la presentación de Steve Aoki, el público reaccionó con abucheos al escuchar a Ángela Aguilar

En Monterrey, mientras acompañaba a Christian Nodal en el Pal Cora Tour 2025, los asistentes mostraron su desaprobación cuando subió al escenario.

En Guadalajara, en un concierto gratuito de la familia Aguilar por las fiestas patrias del 15 de septiembre, los presentes corearon el nombre de Cazzu y la abuchearon.

En los Kids’ Choice Awards 2024, la cantante también enfrentó críticas y abucheos mientras conducía el evento y presentaba su sencillo.

