Ángela Aguilar publica polémico video de presentación en Estados Unidos ¿La volvieron a abuchear?

Ángela Aguilar es uno de los nombres más sonados los últimos meses, no solo por su talento en la música, sino por los escándalos derivados por su matrimonio con Christian Nodal.

En redes sociales usuarios la han tundido por haberse “entrometido” en la relación entre Cazzu y Nodal. Lo que habría provocado su ruptura. Sin embargo, ella no ha dejado que las críticas la invadan. Por esta razón, mostró que sigue enfocada en su esposo, su familia, así como en su carrera musical.

Sin embargo, la gente todavía reprueba las acciones de la cantante. Incluso, se lo han demostrado en sus más recientes apariciones en público. Recordemos que fue abucheada por el público en los Kids’ choice Awards.

Ángela Aguilar reaparece en alfombra roja sin Chrsitian Nodal ¿Crisis matrimonial?

Aunque la intérprete de ‘Gotitas saladas’ se defendió con un contundente mensaje en el que mencionó que reprueba el cyberbullying, las críticas hacia ella no han parado en sus respectivos perfiles.

No obstante, dejó claro que está muy contenta con sus éxitos musicales. La cantante reapareció en un nuevo evento público tras los abucheos en su contra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, así como en la de TikTok, la hija de Pepe Aguilar publicó que acudió a la alfombra roja de un evento en Estados Unidos. Esto por la celebración de los 50 años de Austin City Limits.

La joven presumió su maquillaje, así como vestido amarillo que lució esa gran noche. Lo que llamó la atención es que no se presentó junto a su esposo, Nodal, quien la ha acompañado a la mayoría de sus eventos. Tampoco se acercó a la prensa a responder preguntas, tal como lo ha hecho las últimas veces. Se desconoce por qué el sonorense no estuvo junto a ella.

Ángela Aguilar publica video en presentación en Estados Unidos ¿Fue abucheada?

Eso no es todo, Ángela también presumió en sus redes sociales un video en el que, después de varios tragos amargos, vivió un momento de euforia y ovación por el público de Estados Unidos.

Aguilar cantó boleros junto a los ’Trío los Panchos’ y deleitó al público, tanto que desató una ola de aplausos y gritos positivos por su interpretación. ¡La gente se puso de pie!

Lo anterior habría dejado claro que la cantante es muy querida en otros lugares del mundo. Sin embargo, usuarios en redes sociales no tardaron en recordarle que en México supuestamente no es alabada por “nadie”. Incluso, hicieron mofa de que “ahora no es argentina”, sino “estadounidense”.

Al momento, la cantante no ha hablado directamente sobre los más recientes ataques por sus detractores en redes sociales. No obstante, subrayó con estos clips que sigue cosechando éxitos en su carrera, pese a su escandalosa vida privada.



