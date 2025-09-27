Kunno revela que el hate contra Ángela Aguilar está afectando su carrera: “Muy desafortunado”

Kunno salió en defensa de Ángela Aguilar tras la ola de críticas y ataques que la cantante ha recibido en los últimos meses. Con firmeza, señaló que el nivel de hate en redes sociales ha llegado demasiado lejos y que incluso está afectando la carrera de la intérprete de regional mexicano.

En declaraciones recientes, Kunno lamentó la forma en que el público se ha ensañado con Ángela Aguilar, señalando que el hate ha llegado al punto de afectar su trabajo. El influencer hizo esta reflexión luego de que en Guadalajara surgieran peticiones para que la cantante no se presentara en las celebraciones del pasado 15 de septiembre.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal

¿De qué forma el hate está dañando la carrera de Ángela Aguilar?

La polémica más fuerte en la carrera de Ángela Aguilar surgió cuando la revista Glamour México la nombró “Mujer del año” ,

Esta situación llevó a una petición en Change.org para quitarle el reconocimiento, la cual alcanzó casi medio millón de firmas, siendo una de las más grandes en la historia de la plataforma.

Ángela Aguilar confesó a “Ventaneando” que el hate le provocó desgaste emocional y físico, incluyendo pérdida de peso y ansiedad

Para enfrentar esta situación, ha recurrido a terapia psicológica, lo que le ha ayudado a entender que no necesita agradar a todos ni dar explicaciones sobre su vida personal.

Kunno asegura que el ciberacoso contra Ángela Aguilar ya rebasó los límites

Kunno expresó que Ángela Aguilar tiene una fuerte red de apoyo que la ha ayudado a superar los ataques que recibe en redes sociales.“Siento que ya llega un momento en el cual el ciberacoso rebasa los límites, a cualquier persona que reciba este tipo de hate pues duele, sobre todo cuando ya está afectando tu trabajo es demasiado, es muy desafortunado”, expresó.

El influencer pidió empatía hacia la hija de Pepe Aguilar, recordando que aún es muy joven y que es injusto juzgarla con tanta dureza por decisiones personales.

“No hay por qué, ya pasó tanto tiempo, ella ya dijo lo que tuvo que decir. Además, recordemos que tiene 21 años, por más que haya tomado decisiones, recordemos qué hicimos a nuestros 21 años. Yo la verdad la cagué mucho”, dijo con sinceridad.

Ángela Aguilar

Kunno exige separar a Ángela Aguilar de la polémica y valorar su música

Kunno expresó que ninguna persona merece agresiones de ningún tipo, y menos cuando estas ponen en riesgo una carrera artística que apenas se está consolidando.

“Ninguna persona merece ningún tipo de agresión sea física, verbal o en este caso mediática. Es muy triste porque ya pasó mucho tiempo y ya llegó a otro nivel y hasta el trabajo se ha visto afectado. Hay que separar el arte del artista y no quedarnos clavados en algo que ya pasó hace mucho tiempo”, finalizó.

