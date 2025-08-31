Kunno se harta de las críticas ¿ya no es amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal gritaron su amor a los cuatro vientos, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. El público no perdona que el romance haya surgido poco después de que Nodal terminara con Cazzu, quien acababa de dar a luz a su hija. Las acusaciones de infidelidad no tardaron en aparecer, y el hate se desató como pólvora. Pero en medio de la tormenta, Kunno, amigo íntimo de la pareja, decidió alzar la voz. ¿sigue siendo su amigo o ya se alejó de la pareja por miedo a la funa?

¿Qué dijo Kunno sobre el hate que reciben Ángela Aguilar y Christian Nodal por su romance polémico?

Durante una entrevista En casa con Telemundo, Kunno lamentó los ataques que recibe su amiga, Ángela Aguilar y Christian Nodal y habló sin filtros sobre la presión mediática que enfrentan. “

“Es muy fuerte la doble moral de muchas personas que simplemente por enamorarse están siendo fuertemente atacados” Kunno

El influencer destacó que tanto Nodal como Ángela han explicado en varias ocasiones cómo surgió su romance, pero el público no deja de señalarlos por la rapidez con la que se dieron las cosas. Para muchos, el problema radica en que la relación comenzó poco después de la separación del intérprete de Adiós amor con Cazzu, quien acababa de convertirse en madre de la pequeña.

Aunque los cantantes han intentado defender su versión, Kunno señaló que la narrativa en redes siempre va en contra de ellos y que pocos se detienen a pensar que la relación se basa en el amor. Según su perspectiva, la gente juzga desde la “doble moral” mientras olvida que cada quien es libre de decidir sobre su vida personal.

¿Kunno se aleja de Ángela Aguilar y Christian Nodal por las críticas en redes sociales?

Más allá de sus palabras, lo que más ha sorprendido es el nivel de cercanía que Kunno ha mostrado con la pareja. Desde que se les vio juntos en el verano de 2024, el influencer no se ha despegado de ellos. Ha acompañado a Ángela y a Nodal en conciertos, salidas a restaurantes e incluso en videos que suben a redes, lo que también le ha costado críticas y burlas.

Al ser cuestionado sobre por qué se expone tanto a la opinión pública, Kunno fue tajante: su prioridad es estar con Ángela Aguilar. Recordó que en momentos complicados de su vida ella estuvo a su lado sin importar el hate, por lo que ahora siente que es su deber devolverle ese apoyo.

“Siempre ha estado en momentos muy fuertes que a lo mejor yo no he compartido en mis redes sociales, pero cuando a mí me llegaba mucho hate, ella siempre estuvo ahí; cuando yo pasé por situaciones amorosas, ella siempre me dio los mejores consejos. No puedo no estar para ella, cuando yo la necesite ella estuvo y si ella me necesita yo voy a estar siempre” Kunno

Las declaraciones del creador de contenido rápidamente se viralizaron, generando reacciones encontradas. Mientras algunos lo aplauden por ser un amigo leal que no abandona a Ángela Aguilar en un momento tan complicado, otros lo acusan de querer aprovechar la polémica para mantenerse en el foco mediático.

“El problema no fue enamorarse. El problema es la doble cara de Ángela, la traición de Nodal y, además, que fueron tan burlones… hasta que les dimos una cucharada de su propio chocolate.”

“Tú dices que las personas son doble moralistas, pero tu angelita hizo lo mismo. ¿No decía que iba a ser ‘tía’? Está bien enamorarse, pero si tanto presume tener buenos valores, se demuestran haciendo las cosas correctamente.”

“Tranquilo. Enfócate en trabajar. El chisme y el odio pararán cuando haya talento, trabajo y amor. ¡A buscar de Dios!”



¿Cómo empezó la amistad entre Kunno y Ángela Aguilar?

La amistad entre Kunno y Ángela Aguilar nació mucho antes de la polémica con Christian Nodal. Según contó el influencer a Infobae, él era fan de Ángela desde sus inicios, asistía a sus conciertos y hasta lloraba con sus canciones. Fue gracias a unos videos virales donde Kunno cantaba y se emocionaba con la música de la hija de Pepe Aguilar que ella lo invitó a un evento. Desde ahí comenzaron a convivir más seguido y se hicieron cercanos.

