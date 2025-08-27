Christian Nodal sorprende con su nuevo pasatiempo y Ángela Aguilar lo presume: “Mi alumno favorito”

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos en redes sociales tras las fuertes reacciones que generó la más reciente entrevista del cantante con Adela Micha. Ahora, lejos de la polémica, la pareja decidió mostrar un costado más íntimo y familiar durante su visita a El Soyate. ¿Qué fue lo que hicieron?

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Cómo presumió Ángela Aguilar el nuevo pasatiempo de Christian Nodal?

En sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió videos inéditos de su visita a El Soyate. En las imágenes se le observa cabalgando con destreza, demostrando que la tradición de la familia Aguilar sigue viva entre monturas y caballos. Lo que llamó más la atención fue que no estaba sola, sino acompañada por su esposo, Christian Nodal, a quien identificó cariñosamente como su aprendiz.

En una de las fotografías, Ángela escribió: “Mi alumno favorito”, dejando en claro que ella fue la encargada de enseñarle al intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ a montar a caballo.

Poco después, el también cantante compartió sus avances en redes sociales. Subió videos donde se le ve practicando con el caballo, evidenciando que la lección no quedó solo en una anécdota, sino en un nuevo pasatiempo que ahora forma parte de su vida cotidiana.

Historias de Ángela Aguilar / Capturas de pantalla

¿Por qué visitaron Ángela Aguilar y Christian Nodal la tumba de Antonio Aguilar y Flor Silvestre?

El recorrido de la pareja por El Soyate incluyó un momento significativo: la visita de Christian Nodal a la tumba de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras fundamentales de la música regional mexicana y abuelos paternos de Ángela.

En una de las fotos compartidas por el cantante se muestra la lápida de la icónica pareja, en la que aún se conserva un mensaje de amor escrito por Flor para Antonio:

“Ser tu amor, un premio de Dios. Ser tu esposa un privilegio. Te adoro” Flor Silvestre

La imagen generó nostalgia entre los seguidores, quienes recordaron que Antonio Aguilar falleció el 19 de junio de 2007 a los 88 años, mientras que Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años.

La visita al mausoleo familiar fue interpretada por muchos como un gesto de respeto hacia la dinastía Aguilar, ya que el rancho es considerado uno de los lugares más representativos en la historia de la música ranchera en México, aunque algunos lo señalaron como la supuesta muestra de arrepentimiento del sonorense sobre las polémicas que lo han enredado a él y a Ángela Aguilar.

¿Dónde se ubica el rancho el Soyate y por qué se llama así esta propiedad de los Aguilar?

El rancho el Soyate se encuentra en el estado de Zacatecas, en el municipio de Villanueva , específicamente Tayahuaz. Fue construido por Antonio Aguilar, también conocido como “el Charro de México”, como refugio personal y familiar en esa región. La propiedad ocupa una extensión amplia de terreno, con lagunas artificiales, maquinaria agrícola, establos, pozos de agua, caminos de terracería y una hacienda donde vivieron y eventualmente fueron enterrados Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

El nombre “El Soyate” tiene un origen romántico y significativo. Fue idea de Antonio Aguilar, quien lo eligió para sorprender a su esposa, Flor Silvestre. Según ella misma relató, que él le dijo al casarse: “Yo te voy a construir tu casa”, y así lo hizo. El nombre según la familia Aguilar refleja el entorno lleno de naturaleza, con abundancia de flores y vegetación, lo cual lo convierte en un símbolo del amor que Antonio sentía a su esposa.

