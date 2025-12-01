Famosa cantante ‘humilla’ a Christian Nodal; se niega a cantar Adiós amor en pleno concierto; ¡le hizo fuchi!

Unna reconocida cantante dejó a todos con la boca abierta al rechazar cantar Adiós amor, uno de los temas más famosos de Christian Nodal, durante su más reciente presentación en la Ciudad de México (CDMX).

En lugar de eso, sorprendió a la audiencia al rendir un emotivo homenaje a Selena Quintanilla, encendiendo el escenario con un momento lleno de nostalgia, poder femenino y mucho sentimiento. Aquí te contamos todos los detalles de la decisión que desató revuelo.

Las polémicas de Nodal han llegado a oídos de artistas internacionales. / Foto: Redes sociales

¿Qué cantante no quiso cantar una canción de Christian Nodal?

Durante su show en el Auditorio BB el pasado 28 de noviembre, la cantante australiana de origen surcoreano Hannah Bahng dejó a muchos boquiabiertos cuando anunció que no interpretaría Adiós, amor, del cantante sonorense Christian Nodal, un cover que antes formaba parte de su Abysmal Tour.

La joven artista, conocida por su conexión cercana con sus fans latinos, optó por cambiar por completo la vibra del momento y, en su lugar, encendió el recinto con un homenaje inesperado que puso a todos de pie. El público no tardó en reaccionar, y el momento se volvió uno de los más comentados de la noche.

Hannah Bahng sacó Adiós, amor, de su repertorio. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Hannah Bahng dejó fuera de su repertorio Adiós amor de Christian Nodal?

La artista Hannah Bahng no dejó lugar para rumores y explicó con total sinceridad por qué decidió dejar de cantar el tema famoso de Christian Nodal.

“En mi Abysmal Tour canté Adiós amor, como uno de mis covers. Pero después descubrí todo el chisme sobre Nodal y dije: ‘¡Dios mío, no sabía sobre esto! No puedo cantar Adiós amor de nuevo cuando esté en México’”, confesó entre risas, resaltando que decidió no interpretar el tema del mexicano tras la polémica ruptura que tuvo con la argentina Cazzu y su precipitado matrimonio con Ángela Aguilar.

Para no quedar mal con su audiencia mexicana, recurrió al mejor consejo posible: preguntó a amigos y familiares qué artista debía honrar en su lugar. La respuesta fue unánime: Selena Quintanilla. Y así, Hannah Bahng cambió la canción polémica por Cómo la flor, un tributo que terminó robándose la noche.

Hannah Bahngoptó por interpretar un tema de Selena. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Hannah Bahng y cuál es su trayectoria?

Hannah Bahng, nacida el 9 de febrero de 2004, es la nueva sensación del pop alternativo que está conquistando al mundo con un estilo tan honesto como arrollador. Australiana de origen surcoreano, la joven cantautora ha llamado la atención por convertir sus emociones más íntimas en canciones que parecen arrancadas de un diario secreto. Su vibra fresca, auténtica y cero fabricada la ha colocado como una de las artistas emergentes más interesantes de su generación, y sí, promete dar mucho de qué hablar.

Aunque apenas tiene 21 años, Hannah no deja nada al azar: compone, produce, dirige su propio mundo visual y se involucra en cada detalle de su música. The Misunderstood EP, su segundo trabajo, es la prueba perfecta de que no teme meterse en temas profundos como la identidad, el crecimiento emocional y ese poder silencioso que aparece cuando una decide definirse a sí misma. Este proyecto sigue el camino que marcó con su debut, The Abysmal EP, un material que dejó claro que ella llegó para romper moldes y conectar con quien la escuche, sin poses ni filtros.

Su talento ya la llevó al Future of Music Showcase 2025 de Rolling Stone en SXSW, y además cerró su primera gira como artista principal con The Abysmal Tour, mientras que llegó a diferentes países con la gira The Misunderstood.

