Nodal sería visto con otra mientras ¡Ángela Aguilar se entera de que estaría embarazada! Aseguran que podrían terminar

El matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando conversación por las polémicas que acompañan cada uno de sus pasos, dentro y fuera del escenario.

En medio de ese constante ojo público, surgió una nueva pregunta: ¿qué les depara como pareja en los próximos meses? Para despejar dudas, Jorge Clarividente compartió su lectura sobre el futuro de los cantantes y lo que podría estar por venir en su relación. ¡Te contamos todo!

¿Qué viene para el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Según explicó el vidente, la dinámica entre ambos sería distinta a la que proyectan públicamente. “Han aparentado ser una pareja con mucho amor y respeto, pero detrás de las cámaras tienen muchos problemas y discusiones”, señaló. En sus palabras, uno de los puntos de conflicto más frecuentes ocurre cuando Nodal recibe llamadas relacionadas con su hija y también apuntó que Ángela podría tener un bebé.

“Ángela se pone en un plan pesado. Es muy celosa y posesiva. Él ya está enfadado en la relación, porque ella lo cuestiona todo el tiempo, hasta para saber dónde está. Cuando a Nodal le llaman para ver a su hija Ángela se pone en un plan pesado. Es muy celosa y posesiva. Él ya está enfadado en la relación, porque ella lo cuestiona todo el tiempo, hasta para saber dónde está. Hay un embarazo. Puede ser niño”. Jorge Clarividente

Finalmente remató asegurando que el cantante podría ser captado con otra:

“Nodal dará la sorpresa al ser captado con otra mujer y se dará la ruptura. Se repite la historia, pero ahora cambiarán a Ángela por otra”. Jorge Clarividente

¿Cómo empezó la relación amorosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La historia entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvo su primer destello en 2018, cuando coincidieron en el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras. Aquel encuentro fue breve, pero suficiente para dejar abierta una puerta que, con el paso del tiempo, volvería a cruzarse. Dos años después, la grabación del tema “Dime cómo quieres” los reunió nuevamente, ahora en un ambiente profesional que permitió que la conexión creciera. Durante la pandemia mantuvieron comunicación a distancia, aunque en ese momento la relación no avanzó.

Entre 2020 y 2022 cada uno siguió con su vida. En agosto de 2022 el cantante confirmó su relación con Cazzu, con quien tuvo una hija antes de separarse el 8 de mayo de 2024. Apenas cinco días después de ese capítulo, Nodal viajó a Guadalajara para reencontrarse con Ángela, y al día siguiente compartieron su primer beso, dando inicio a un nuevo rumbo en su historia.

Según relató Nodal en entrevista con Adela Micha, la relación con la integrante de la dinastía Aguilar avanzó con rapidez. El 20 de mayo, él informó a Cazzu que comenzaría a salir con otra figura pública, marcando formalmente el cambio en su vida sentimental. Poco tiempo después, el 29 de mayo, Ángela Aguilar y Nodal celebraron una boda espiritual en Roma, Italia; y más adelante, el 24 de julio, sellaron su unión civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, acompañados de familiares y amigos, consolidando así su etapa como pareja.

¿Nodal ya no quiere a Ángela Aguilar?

La predicción de Jorge Clarividente llega en un punto clave, pues Nodal supuestamente rechazó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025. Su paso por la alfombra roja inició con gestos tranquilos, incluso cómplices, cuando él ayudó a Ángela a acomodar su atuendo frente a las cámaras. Sin embargo, el ambiente se transformó cuando la cantante intentó besarlo por segunda ocasión. Aunque Nodal correspondió al primer gesto, varios usuarios señalaron que se habría inclinado ligeramente hacia atrás la siguiente vez, lo que provocó interpretaciones diversas sobre la dinámica entre ambos.

El gesto de la integrante de la dinastía Aguilar, quien sonrió después del momento, también se volvió tema de conversación. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada, alimentando nuevamente las especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio.

A la discusión se sumó otro episodio de la misma noche: el discurso de Nodal al recibir el premio al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + Como Yo?. El cantante agradeció a su “familia”, pero no mencionó de forma particular a Ángela, lo que contrastó con ocasiones pasadas en las que sí destacó públicamente a Belinda o Cazzu cuando eran pareja.

