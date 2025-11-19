¿Nodal confirma crisis con Ángela Aguilar? Responde por qué no la mencionó en su discurso en los Latin Grammy

En medio del pleito legal por la demanda de Universal Music en contra de Christian Nodal y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, el cantante respondió a los rumores sobre una presunta crisis matrimonial con Ángela Aguilar, tras el polémico discurso en los premios Latin Grammy 2025.

Tras 17 horas de audiencia en el Reclusorio Oriente por la disputa legal con Universal Music, Christian Nodal brindó unos minutos a la prensa y se sinceró sobre el revuelo de su discurso al recibir un Latin Grammy. ¿Ángela Aguilar se molestó?

Christian Nodal salió del Reclusorio Oriente. / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal en su discurso en los Latin Grammy 2025 y cuál fue la reacción de Ángela Aguilar?

El pasado 13 de noviembre el intérprete de ‘Adiós amor’ se volvió viral en redes sociales y no solo porque, presuntamente, le habría rechazado a su esposa un beso en la alfombra roja, sino que también Christian Nodal omitió a Ángela Aguilar en su discurso en los Latin Grammy 2025, los cuales se celebraron en Las Vegas.

Luego de que recibió el galardón a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por '¿Quién + como yo?’, misma categoría en la que estaba nominado Pepe Aguilar, su suegro, llamó totalmente la atención que no mencionó a Ángela Aguilar en sus agradecimientos, tal como lo había hecho antes con Cazzu, su ex.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!” Christian Nodal

Christian Nodal gana Latin Grammy 2025 a Mejor álbum rachero/mariachi / Portal: Noticias RPP

Eso no fue lo único, el camarógrafo captó no solo las declaraciones de Christian Nodal, sino también la reacción de su pareja actual. En el video se ve cómo Ángela Aguilar escucha con atención a su esposo. No obstante, algunos internautas comentaron que, en cierto momento, ella habría mostrado un gesto de “incomodidad”.

Además, circuló otro video en TikTok en el que Ángela Aguilar fue captada cuando recibió a Nodal después de que subió al escenario a ser galardonado.

¿Ángela Aguilar se molestó porque Nodal no le dedicó su Latin Grammy? / Redes sociales / X

Algunos usuarios en redes comentaron que la cantante presuntamente le habría dirigido a Nodal una mirada “fría” y “molesta”. Aunque intercambian unas cuantas palabras, varios internautas señalaron que parecía que ambos se habrían “ignorado”. Incluso surgieron especulaciones de que, supuestamente, habrían tenido una discusión después de ese instante.

Sin embargo, la misma Ángela le dedicó unas palabras de amor a Nodal sobre el Latin Grammy que recibió en Las Vegas. Lo que habría dejado claro que no habría molestia en la hija de Pepe Aguilar.

Así fue el momento:

¿Christian Nodal confirmó una crisis matrimonial con Ángela Aguilar tras discurso en los Latin Grammy 2025?

Ahora, en un encuentro con la prensa a las afueras del Reclusorio Oriente, Christian Nodal se sinceró sobre su discurso en los Latin Grammy 2025. Luego de que un reportero le cuestionó sobre las burlas y críticas que le hicieron por omitir a Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, en sus agradecimientos, él contestó sin tapujos que todo fue un malentendido. ¡Dejó claro que no hay crisis matrimonial!

“Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia. Su familia es mi familia, mi hija es mi familia. Mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia. Entonces, no sé si han visto mi agenda, pero yo he estado muy cansado… De hecho, esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas”, dijo.

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho y eso es lo que está de momento. Creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial, porque muchos me dedicaron su fortaleza, me dedicaron su tiempo. Me aguantaron en el estudio, una de ellas, pues, es mi esposa y para mí fue muy fácil decir: familia”. Christian Nodal

Nodal responde por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso en los Latin Grammy. / Redes sociales

Con lo anterior, Nodal habría disipado las especulaciones de que existe una presunta crisis matrimonial con Ángela. Sin embargo, no mencionó nada sobre una supuesta discusión o bien molestia de Aguilar tras su discurso. Aunque los comentarios ante estas declaraciones no se hicieron esperar. ¡En redes reiteraron que presuntamente la hija de Pepe Aguilar lo tendría “harto”! ¿Será?

“La verdad si se le ve muy cansado”,

“Mmm, no mijito, se te olvidó y punto”,

“Pues ya escucharon como siempre lo dije familia es su esposa”,

“Ya que le queda decir”,

“Más bien ya está harto de Ángela”,

Así lo dijo Christian Nodal:

¿Christian Nodal irá a la cárcel tras audiencia en el Reclusorio Oriente por demanda de Universal music?

Luego de 17 horas de audiencia en el Reclusorio Oriente, finalmente se emitió una resolución: Christian Nodal y sus papás, Jaime González y Cristy Nodal, fueron declarados libres de toda responsabilidad.

Christian Nodal expresó su gran satisfacción con el resultado de la audiencia. Afirmó que tanto él como su familia no fueron “vinculados a proceso”, ya que la jueza determinó que no existían pruebas suficientes para imputarlos por la supuesta falsificación de documentos.

“Hoy estamos aquí con mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga… Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. No fuimos vinculados a proceso. Una jueza ya dictó que no hay vinculación. No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento”, Christian Nodal

Sin embargo, el intérprete de ‘Botella tras botella’ señaló que “la batalla continúa”, ya que aún falta resolver un proceso civil. Aun así, aseguró sentirse optimista y confiado en que todo se solucionará de manera favorable para él y sus familiares. Incluso, se dijo feliz de que “se haya limpiado” el nombre de sus padres.

Nodal y sus papás tras audiencia / Redes sociales

“Esto sigue. Tenemos una demanda en el civil todavía, que se la trataron de traer a la penal, de hecho. Estamos en la lucha. No tengo nada más que añadir. Ha sido una pena ensuciar el apellido de mis padres. Yo lo puedo soportar, como he soportado muchas otras cosas, pero es una de las cosas más dolorosas. Esto limpia el nombre”, agregó.

Al momento, los representantes legales de Universal Music no han emitido ninguna respuesta a lo dicho por Christian Nodal. Cabe recordar que este conflicto legal se originó a finales de 2021, cuando el cantante optó por finalizar su relación con la disquera.

Nodal fue demandado por Universal Music, ya que la compañía afirmó ser propietaria de ciertas canciones del intérprete. En respuesta, él y su familia entregaron documentación para demostrar que esas obras le pertenecían.

No obstante, Universal señaló que esos documentos presentaban múltiples irregularidades y los señaló de falsificación. Para septiembre de 2025, el caso pasó a instancia judicial y, un mes después, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, acudió a declarar. En ese momento, se informó que había sustituido a su equipo legal. Ahora, fue absuelto al igual que sus padres.