Nodal gana el Latin Grammy y omite a Ángela Aguilar en su discurso; ¡captan su polémica reacción! VIDEO

En plena celebración de la 26ª entrega de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a dar de qué hablar. No solo el sonorense, aparentemente, habría rechazado el beso de su esposa en plena alfombra roja, sino que también se volvió viral el discurso que dio por su galardon a Mejor álbum de música ranchera. ¡No mencionó a la hija de Pepe Aguilar!

Eso no es todo, en redes sociales también viralizaron la polémica reacción de Ángela Aguilar durante y después del controversial discurso de Christian Nodal, su esposo. La mayoría de los usuarios no evitaron recordar cómo el cantante le dedicó unas palabras de agradecimiento y amor a Cazzu, la madre de su hija, en el mismo evento hace unos años.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025?

El pasado jueves 13 de noviembre se llevó a cabo la 26ª entrega de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, donde lo mejor de la música latina se dio cita en el MGM Grand Garden Arena para celebrar este magno evento. Sin embargo, uno de los momentos que acapararon la atención de las redes sociales fue cuando Christian Nodal, aparentemente, rechazó un beso de Ángela Aguilar en plena alfombra roja.

El paso de Nodal y Aguilar por la alfombra roja de los Latin Grammy no pasó desapercibido, la mayoría celebró lo enamorados que se mostraron. Además, lucieron elegantes looks para la noche. Él portó un traje gris junto a una camisa negra y lentes obscuros y ella un vestido largo naranja escotado en ‘V’.

Todo parecía color de rosa. Sin embargo, la situación tomó un giro cuando la cantante intentó besarlo. Nodal accedió al primer beso, pero, después, los usuarios consideraron que él presuntamente habría optado por apartarse cuando Aguilar buscó darle un segundo, lo que sorprendió tanto a los asistentes como a los usuarios en redes.

Lo anterior fue la total percepción de los usuarios en redes sociales. No obstante, esta situación no tardó en ser comparada con un momento similar entre Nodal y Cazzu, su ex, ya que cibernautas señalan que también le habría rechazado un beso a la argentina en una alfombra roja. ¿La historia se repite?

¿Cuál fue el discuso de Christian Nodal en los Latin Grammy 2025 y cómo reaccionó Ángela Aguilar?

En medio de todo el revuelo, Christian Nodal recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por '¿Quién + como yo?’ Venció a su propio suegro, Pepe Aguilar, quien estaba nominado en la misma categoría. Sin embargo, lo que llamó la atencidón fue su polémico discurso.

Cabe recordar que, en años anteriores, Nodal, tras recibir un galardón, no solo agradecía a su equipo, sino a su pareja en ese entonces, quien fue Cazzu. En dicho discurso, el cantante dijo:

“Muchísimas gracias a todos mis fans que son mi principal motivo por el cual me dedico a hacer música. A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios”. Christian Nodal

Así fue el discurso de Christian Nodal a Cazzu en los Latin Grammy 2025. / Redes sociales / X

Ahora, llamó la atención que el intérprete de ‘Adiós amor’ ni siquiera “se acordó” de mencionar a Ángela Aguilar en sus palabras de agradecimiento por el galardón. Esto dijo en su discurso:

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!” Christian Nodal

Eso no es todo, el camarógrafo no solo grabó el momento en que Christian Nodal habló, sino que también grabó la reacción de su actual pareja. En las imágenes se le ve a Ángela Aguilar atenta a las palabras de su marido. Sin embargo, usuarios señalaron que hubo un instante en el que presuntamente habría hecho una cara “de incomodidad”. Aunque hubo quienes señalaron que solo sería una “exageración”, ya que el sonorense sí la habría incluído cuando mencionó a su “familia”.

Esta fue la supuesta cara que hizo Ángela Aguilar tras ser omitida del discurso de Christian Nodal en los Latin Grammy 2025. / Redes sociales / X

“Si la incluyó, dijo familia”,

“El camarógrafo solo tenía un trabaho y se llevó el Grammy”

“Le agradeció hasta a los cirgarros y al alcohol, pero no a la esposa”,

“No sé por qué me da gusto que no mencioné a la Ángela. Creo que soy mala persona”,

“Efectivamente, ella se ganó lo que se merece, completamente”,

“Su cara cuando vio que acabó de agradecer y ella no fue mencionada”,

Así fue el momento:

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal pelearon tras su discurso en los Latin Grammy 2025?

Luego del discurso de Christian Nodal, intérprete de ‘Botella tras botella’, en redes sociales circuló otro video en el que se ve qué sucedió entre Ángela Aguilar y el sonorense. ¿Ella se molestó y discutieron?

A través de la plataforma de TikTok, un asistente al magno evento pudo captar un controversial momento entre los esposos. En el video se ve a Ángela junto a Pepe Aguilar de pie mientras miran a Nodal llegar a su lugar. En un principio, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ le da la mano y, aparentemente, lo felicita por su premio.

Christian Nodal gana Latin Grammy 2025 a Mejor álbum rachero/mariachi / Portal: Noticias RPP

Sin embargo, algunos cibernautas aseguran que Ángela Aguilar presuntamente sostiene una mirada “fría” y “molesta” cuando mira a Nodal. Aunque se ve que se dicen unas cuantas palabras, en redes comentaron que ambos se “ignoraron”. Incluso, especularon que presuntamente habrían discutido después de ese momento.

Al momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han pronunciado a estas especulaciones. Incluso, el sonorense no ha revelado por qué omitió a su esposa en su discurso en los Latin Grammy 2025.

Así fue el momento: