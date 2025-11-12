¿Christian Nodal se olvidó de su boda religiosa con Ángela Aguilar? Reaparecen y lanzan inesperado mensaje

Tras varios días sin mostrarse juntos públicamente, Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores con un mensaje en redes. La hija de Pepe Aguilar recientemenre confirmó lo que para algunos era una noticia esperada, pero para otros se volvía un tanto impensable luego de no aparecer juntos, la fecha de su unión religiosa con Nodal; sin embargo, el cantante sonorense causó revuelo el pasado martes al mostrarse sorprendido cuando le cuestionaron sobre este evento.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y el Gordo Aguilar / Instagram

¿Cuándo y dónde será la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante un encuentro con sus fans en Estados Unidos, Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al confirmar que su boda religiosa con Christian Nodal se celebrará en mayo de 2026.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia.” Ángela Aguilar

Cabe recordar que la pareja se unió por el civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Amacuzac, Morelos, en un evento privado con pocos invitados el pasado 24 de julio del 2024. Entre los asistentes destacaron Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, quienes fueron padrinos del enlace. El padre de la novia, Pepe Aguilar, acompañó a su hija al altar, y el matrimonio quedó debidamente registrado ante las autoridades del municipio.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal cuando se le cuestionó sobre la boda por la iglesia con Ángela Aguilar?

A solo unos días del anuncio, Christian Nodal fue cuestionado por reporteros sobre la boda religiosa con Ángela Aguilar y su reacción dejó a todos con la boca abierta. El intérprete de Adiós amor se mostró sorprendido, confundido y algo incómodo ante la pregunta.

“¿De qué hablan? Ya estoy casado… Ah, la boda… claro… sí”. Christian Nodal

Su expresión de desconcierto fue captada por cámaras y rápidamente se volvió viral. Algunos internautas defendieron al cantante asegurando que simplemente no entendió la pregunta o estaba distraído por su apretada agenda, ya que se encuentra en Las Vegas para participar en los Latin Grammy 2025.

Sin embargo, los comentarios de algunas personas no fueron tan benevolentes, ya que aseguraron que la pareja presuntamente atraviesa un momento complicado. Estos fueron algunos comentarios:



“Nodal no parece feliz”,

“ya no se ven igual”,

“algo raro pasa entre ellos”,

Esta fue la acción de Christian Nodal a Ángela Aguilar que encendió las redes / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a las críticas por su boda?

Por su parte, Ángela Aguilar y su esposo, Christian Nodal, reaparecieron juntos en redes sociales. En un video compartido en el canal de difusión de la cantante, ambos se muestran sonrientes, lanzando besos y compartiendo un momento relajado mientras viajan.

Además, la joven lanzó el mensaje: “Besitos”, lo cual dejó claro que, aparentemente, estarían muy enamorados.

El clip llegó justo cuando los rumores de crisis comenzaban a escalar, y muchos lo interpretaron como una manera de calmar las aguas. Algunos fans celebraron el gesto, asegurando que el amor entre ellos sigue intacto. Pero otros opinaron que se trataba de una estrategia para desviar la atención del incómodo momento con la prensa.

Mientras tanto, Ángela Aguilar continúa con su gira Libre corazón tour 2025, la cual ha enfrentado algunas críticas por la baja venta de boletos. Por su parte, Christian Nodal enfrenta problemas logísticos debido a que varios integrantes de su equipo de mariachis no pudieron viajar por falta de visas. Aun así, el cantante sigue adelante con su gira por Estados Unidos.