¿Christian Nodal rechazó cantar con Ángela Aguilar? Desatan rumores de crisis en su matrimonio

En el ojo del huracán una vez más, la pareja formada por Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado un torbellino de especulaciones en redes sociales. Un video captado durante un concierto del intérprete muestra un supuesto rechazo del cantante a su esposa cuando esta intentaba unirse a él en el escenario. La grabación, difundida en TikTok, ha acumulado miles de vistas y comentarios. ¿Realmente la rechazó?

Christian Nodal y Ángela Aguilar cantando juntos / Instagram

¿Cómo inició la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar reanudaron su contacto el 13 de mayo de 2024, fecha que el cantante mencionó en una entrevista con Adela Micha y que dio pie a una etapa llena de polémicas para ambos.

En la charla, Nodal detalló que este reencuentro fue diferente a los previos, pues por primera vez lograron conocerse de forma más cercana y profunda. Ya habían interactuado antes, sobre todo en la pandemia, cuando hablaban frecuentemente por videollamada y compartían actividades como cocinar a distancia, aunque ese acercamiento no derivó en una relación entonces.

El mismo Nodal confirmó que su ruptura definitiva con Cazzu fue el 8 de mayo de 2024, causada por la distancia, las obligaciones laborales y la ausencia de una rutina compartida.

Una vez cerrado ese ciclo, el cantante se acercó nuevamente a Ángela pocos días después. Según sus palabras, lo que lo conquistó fue la madurez y la perspectiva de vida de la joven intérprete. Con su relación anterior terminada, oficializó el noviazgo con Ángela en poco tiempo. El 29 de mayo de ese año viajaron juntos a Roma, donde celebraron una ceremonia espiritual.

¿Christian Nodal rechazó cantar con Ángela Aguilar durante su concierto?

Las redes sociales se han llenado de comentarios por parte de usuarios e internautas tras difundirse un vídeo en el que Christian Nodal presuntamente habría rechazado que Ángela Aguilar bajara al escenario a cantar durante un concierto de él.

El video inicia con Nodal en pleno escenario, interpretando uno de sus éxitos. En el fondo, Ángela aparece sentada en una butaca privilegiada, acompañada de alguien que presuntamente es su amiga. El cantante dirige su mirada hacia ella en un instante de interacción con el público. Inmediatamente, Ángela realiza un movimiento que muchos interpretan como un intento de bajar al escenario para unirse a él en un dueto improvisado, algo común en sus presentaciones pasadas.

La reacción de Nodal es inmediata: hace un gesto claro de “no” con la mano. Ángela, visiblemente desconcertada, repite “ ¿Por qué? ” en varias ocasiones, según se lee en sus labios. Luego, comienza a reírse nerviosamente. El clip termina con Nodal continuando su show sin mayor interrupción.

Usuarios en TikTok y X han analizado y aseguran que el rechazo parece deliberado. Aquí algunos de los comentarios:



"¿Pero por qué ella no hace su propio concierto?”,

“Siempre se ataca de la risa para no llorar”,

“Y todavía se pregunta '¿por qué’?”

Algo que también levantó sospechas en fans y seguidores, fue una serie de extraños mensajes que Nodal compartió en sus redes sociales el jueves 30 de octubre.

“ Espero así suene mi viaje al cielo... Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan ching*n ”, escribió Nodal.

De manera paralela, Ángela también compartió un mensaje en sus historias de Instagram, con parte de la letra de su canción Miénteme bonito, el cual, también fue interpretado como un guiño a su relación:

Dime que te quedas, aunque sea por hoy / Miénteme bonito / Dime que esto sí es amor / Dame mil motivos, hazlo inolvidable. Ángela Aguilar

La coincidencia en el instante de la publicación generó intriga entre los seguidores de los dos artistas, quienes empezaron a cuestionarse si era solo una casualidad o si se trataba de una respuesta indirecta.

Este detalle ha alimentado teorías sobre tensiones internas en la pareja, especialmente tras las cancelaciones de conciertos de Ángela y los constantes rumores de inestabilidad en su matrimonio. Sin embargo, todo esto es mera especulación.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Pepe Aguilar en su concierto en Monterrey y por qué es viral?

En su show en el Domo Care, Christian Nodal interpretó Por mujeres como tú, canción escrita por Enrique Guzmán Yáñez “Fato” y popularizada por Pepe Aguilar en 1998. Durante un puente musical, el cantante solicitó un aplauso para su suegro.

En videos virales de TikTok se oye a Nodal decir ante el público:

Y ese pin... grito para mi suegro que mide como 2 metros... y al final me quedé con su hija. Christian Nodal

La frase generó controversia, y entre los comentarios más repetidos en redes destacan expresiones como:



“Lo va a regañar Pepe.”

“Con qué orgullo lo dice que se quedó con Angelita.”

“Ángela se muere de la pena y él gritando su amor.”

“Me da mucha risa el bailecito que hizo, como de triunfo.”

“Está mega enamorado de su muñequita.”

Además, algunos usuarios la vieron como una muestra de orgullo por su relación con Ángela Aguilar, mientras otros especularon sobre la posible respuesta de Pepe Aguilar.

